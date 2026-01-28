$!Resguardan Ayuntamiento de Culiacán tras detonaciones en el Centro

Tras el registro de detonaciones en el primer cuadro de la ciudad, elementos de la Policía Municipal activaron protocolos de seguridad y resguardaron el Ayuntamiento de Culiacán.

De manera inmediata, policías preventivos se desplazaron a paso veloz para asegurar el acceso principal del Palacio Municipal, mientras que la entrada trasera, ubicada por la calle Ruperto Paliza, fue bloqueada como medida preventiva.

El operativo se concentró principalmente en el área del patio central y en el acceso principal del edificio, que generó incertidumbre entre trabajadores y personas que se encontraban en el lugar.