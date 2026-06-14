Resienten restaurantes de Culiacán aumento en consumo eléctrico por temporada de calor: Canirac

CULIACÁN._ Aunque los restaurantes de Culiacán no han resentido afectaciones por los ajustes tarifarios que han generado inconformidad entre usuarios domésticos, sí enfrentan cada año un incremento considerable en sus costos de energía eléctrica debido al aumento en el consumo durante la temporada de calor, advirtió Karla Fernanda García Beltrán.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Culiacán explicó que los negocios del sector operan bajo una tarifa comercial de alto consumo, por lo que los cambios que han impactado recientemente a usuarios residenciales no representan una variación significativa para los establecimientos afiliados.

“Nuestro sector realmente no tiene impacto en este preciso momento porque ya nuestra tarifa es alta. Nosotros, por naturaleza, pagamos la tarifa alta comercial, entonces no tuvimos este impacto”, indicó.

Sin embargo, precisó que los restauranteros sí enfrentan cada año un aumento en el monto de sus recibos de electricidad como consecuencia del mayor uso de equipos de aire acondicionado, refrigeración y conservación de alimentos durante los meses de temperaturas extremas.

“Nuestro impacto siempre va a ser porque aumenta el consumo eléctrico por la temporada de calor y demás. Ese aumento lo vivimos cada año”.

García Beltrán señaló que, aunque el sector está acostumbrado a operar bajo esquemas de consumo elevados, los costos de energía continúan siendo uno de los principales gastos para los negocios de alimentos y bebidas, especialmente durante el verano.

La presidenta de Canirac comentó que, debido a que los restaurantes ya se encuentran dentro de una tarifa comercial de alto consumo, los incrementos derivados del uso intensivo de electricidad suelen ser más previsibles que en otros sectores, aunque no dejan de representar una presión para las finanzas de los establecimientos.

Añadió que los empresarios restauranteros mantienen estrategias para optimizar el uso de energía y reducir costos operativos; sin embargo, las altas temperaturas obligan a mantener en funcionamiento constante los sistemas de climatización para garantizar la comodidad de los clientes y la conservación adecuada de los productos.

La representante del sector consideró que el comportamiento del consumo eléctrico continuará siendo un reto durante los próximos meses, mientras persistan las condiciones climáticas extremas en la región.