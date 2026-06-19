Resolución del IEES por promoción personalizada ‘no es jurídicamente justa’, dice Imelda Castro

La Senadora Imelda Castro Castro consideró que la resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que acredita la existencia de promoción personalizada en su contra no es “jurídicamente justa”, ya que presenta contradicciones respecto a criterios aplicados en denuncias previas.

Aunque dijo respetar la determinación del órgano electoral, sostuvo que no comparte su sentido jurídico.

“Les digo, respeto mucho la decisión. Entiendo por qué se puede dar, pero no es electoralmente justa, no es... jurídicamente justa, no”, señaló.

Castro Castro explicó que, a su juicio, existe una diferencia en el tratamiento de casos similares resueltos por el propio instituto, particularmente en quejas presentadas en 2025 y las analizadas en 2026, ambas promovidas por el Partido Acción Nacional en Sinaloa.

De acuerdo con la Legisladora, en expedientes anteriores no se acreditó la promoción personalizada, mientras que en el caso más reciente sí se configuró la conducta, pese a que no hay diferencias sustanciales entre los hechos.

“Resolvieron que no había y ahora la siguiente que presenta el PAN en este año, que no diferencia más que dos, tres meses, porque fue a finales de año, 2025, y no se configura y a principios de año, 2026, dice que sí se configuran”, expresó.

La Senadora sostuvo que cuenta con una defensa jurídica sólida y confió en que el caso será revisado y revertido en instancias superiores.

“Tenemos a los mejores abogados de México. Pero aparte, tenemos la razón, que es más, yo no tengo ninguna duda de que les vamos a ganar a los quejosos absolutamente todas los recursos que nos presenten”, afirmó.

Explicó que el procedimiento aún puede transitar por distintas instancias, como el Tribunal Estatal Electoral, la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de los órganos internos de Morena.

Castro Castro subrayó que la resolución del IEES no implica una sanción directa, sino únicamente la remisión del expediente al Senado de la República para los efectos legales correspondientes.

Hace dos semanas, el Consejo General del IEES resolvió el procedimiento sancionador promovido por el PAN y determinó que la senadora incurrió en promoción personalizada por la difusión de publicaciones, bardas y lonas entre enero y mayo de 2026.

Sin embargo, el organismo descartó la existencia de actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos.