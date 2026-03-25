Resolvemos un problema social de los más desprotegidos, contar con una vivienda: Gobernador Rocha

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 25 de marzo de 2026.- Para resolver el problema social que representa para las personas con menos ingresos económicos como es tener una casa propia, el gobernador Rubén Rocha Moya entregó las primeras 40 viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar, emprendido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbuam, y que contempla la construcción de 56 mil casas en Sinaloa, meta que se podrá lograr en estos dos años.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; y por el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, el gobernador Rocha visitó el fraccionamiento Nuevo Horizonte, donde se hizo la entrega de estas primeras 40 viviendas, de un total de 342 que se construyen en este nuevo asentamiento de condominios.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó que este noble programa de la presidenta Sheinbaum está dirigido a la capa de sociedad más desprotegida, que son los trabajadores que ganan de uno a dos salarios mínimos, y también para las personas no derechohabientes de INFONAVIT o de FOVISSSTE, que se autoemplean de manera individual sin ningún patrón.

“Ya las felicito, los felicito, ya vi la casa, está muy adecuada y digna, pues muchas veces se cree que hay un determinado sector de la sociedad que no merece vivir con esa dignidad que les ofrece una casa adecuada como en este caso”, añadió

Por otra parte, el mandatario estatal informó que en lo que va de su gobierno ya se han entregado más de 30 mil títulos de propiedad y escrituras de viviendas, lo que viene a dar certeza jurídica de su patrimonio para esas familias, trámites que han sido gratuitos en todos los casos, sin coso alguno para los beneficiarios.

“Por supuesto que la gente que recibe su casa está más contenta que yo, pero para nosotros con la responsabilidad de que podamos resolver un problema social que es nuestra tarea, que queremos hacer, y ya el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene muy perfilado este tema”, dijo.

A su vez, la titular de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de un total de un millón 800 mil casas, de las cuales en Sinaloa se construirán 56 mil de ellas, meta que se cumplirá en estos dos años.

Recordó que la meta original para Sinaloa era de 29 mil viviendas, pero gracias a la coordinación con el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya casi se duplicó la cifra inicial, para quedar ahora en 56 mil casas, que a su vez representarán una inversión de 33 mil millones de pesos que quedarán como derrama económica aquí en el estado.

“Hoy se están entregando 40 viviendas, pero hablamos mucho más allá de cuatro paredes, porque estas 40 familias reciben su tranquilidad, su base para construir un mejor futuro, por la importancia que tiene para las personas recibir este patrimonio, esta esperanza que nos brinda esta certeza que va mucho más allá de las cuatro paredes”, reiteró la secretaria de SEDATU.

Por su parte, el director del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, informó que estas casas son de dos recámaras, sala comedor, baños, cuarto de servicio, todo en una superficie de construcción de 60 metros cuadrados, cuyo costo es de un millón 200 mil pesos, pero mediante este programa gubernamental el beneficiario la puede adquirir prácticamente a la mitad del precio, en 630 mil pesos, con un crédito a mensualidades cómodas que no rebasan el 30 por ciento del ingreso del trabajador.

“Quiero agradecerle mucho al gobernador Rubén Rocha, al alcalde de Ahome, pero a todos los alcaldes, porque este programa sin el apoyo de ellos no se puede, ¿cómo logramos bajar el precio? Pues tanto el Gobierno del Estado como los municipales hacen exenciones de pagos de licencias, de permisos, de derechos, eso que parece nada, incrementa mucho el costo de la vivienda”, destacó.

Explicó que tan sólo el INFONAVIT construirá en Sinaloa 37 mil viviendas, de las cuales alrededor de 15 mil ya están en proceso de edificación, mientras que en este mismo año se iniciarán otras 22 mil casas, por lo que la meta se cumplirá en estos dos años.

El funcionario federal también se refirió a otros beneficios que otorga el INFONAVIT en este sexenio, como es la quita de deudas en créditos que ya eran impagables para los derechohabientes, y la liberación de hipotecas de manera gratuita para los trabajadores que ya han pagado su crédito pero que no han obtenido el documento de libertad de gravamen.

Precisamente, durante el acto, las señoras Sofía Ceceña Romero y Alicia Viviana Rodríguez Ruiz recibieron las llaves de su casa, pero la señora Paticia Susana Roríguez Sotelo recibió la cancelación de su hipoteca, y la señora Magarita Méndez, la constancia de solución integral, que es la quita de toda la deuda que aún mantenía por su crédito, quienes cada una de ellas hizo uso de la voz para agradecer de manera muy sentida.

Al hablar a nombre de todos los beneficiarios, la señora Sofía Ceceña, dijo que el tener su casa propia era un sueño que le parecía inalcanzable, sobre todo por su condición de incapacidad física que padece a raíz de un accidente.

“En este momento me encuentro muy contenta y agradecida porque éste era un sueño que yo tenía de toda la vida, se me hacía incluso imposible porque las casas habían subido demasiado de precio, y ya recibí las llaves de mi casa y este sueño ya se me ha cumplido como a cualquier ciudadano”, dijo de entrada.

“Esta es una excelente oportunidad que nuestro gobierno nos está brindando, nunca la habíamos tenido, nunca la habíamos vivido, y hoy gracias al gobierno que nos está respaldando podemos cumplir este sueño y para mí la verdad es una alegría porque voy a tener mi propio hogar, y la emoción me gana porque estoy muy contenta, muy feliz”, dijo muy emocionada.

También acompañaron al gobernador Rocha y los funcionarios federales, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos; y el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, quien dio las palabras de bienvenida.