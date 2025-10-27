Respalda AARC paro nacional de productores; urge al Gobierno federal atender demandas

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán manifestó su respaldo al paro nacional de productores ante la falta de estrategias gubernamentales en beneficio del campo.

A través de un posicionamiento, la organización señaló que es inadmisible que el Gobierno federal no haya cumplido con los apoyos de 750 y 200 pesos por tonelada correspondientes al ciclo agrícola 2023-2024, lo que agrava la crisis económica de las familias rurales.

“La falta de cumplimiento y de sensibilidad hacia los productores sólo agrava la crisis económica que enfrentan las familias rurales y pone en riesgo la continuidad de la producción nacional de granos”.

La AARC pidió reasignar recursos para establecer un apoyo directo por tonelada en el ciclo 2025-2026, con el fin de alcanzar un precio mínimo de 7 mil 200 pesos para los productores de maíz.

Asimismo, exigió regular las importaciones de maíz blanco transgénico, que distorsionan el mercado nacional y afectan directamente a los productores sinaloenses, además de permitir la exportación del excedente regional que continúa sin precio justo.

“No hay soberanía alimentaria posible sin justicia para quienes siembran la tierra”, expresó en su comunicado.

La AARC reiteró su respaldo a la manifestación programada para este lunes 27 de octubre, convocada por productores agrícolas en distintos puntos del País.