Respalda CEDH propuesta para habilitar el viejo Hospital General de Culiacán para atender heridos de bala

La Comisión de los Derechos Humanos en Sinaloa respaldó la propuesta del Gobierno del Estado de habilitar el viejo Hospital General de Culiacán para recibir y atender personas heridas por disparos de arma de fuego.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, señaló que es razonable que se dé este cambio en atención a las inquietudes expresadas por personal médico sobre los riesgos de violencia en hospitales públicos, así como los homicidios ocurrios dentro de las instalaciones médicas.

“La autoridad dijo que iban a habilitar el viejo hospital, pero tienen razón quienes trabajan allá cuando sienten que hay molestias excesivas para el personal médico, pero yo digo que la lógica indica que así sea para evitar homicidios que ya se han dado en los hospitales”, subrayó.

Advirtió que las medidas de seguridad en este tipo de atenciones deben ser “duras, fuertes y extremas” para evitar hechos de violencia como los que ya han ocurrido en instalaciones hospitalarias.

“De alguna manera salva la situación de ellos y acá está sin usar actualmente pero les digo que eso puede ayudar a que las medidas estén muy orientadas a un lugar específico que serían estas instalaciones y quizá haya menos molestia para los usuarios en general del hospital y del personal médico”.

Agregó que el uso del viejo Hospital General podría reducir tensiones tanto para médicos como para pacientes, al concentrar en un espacio específico la atención a personas heridas por arma de fuego.

“Quizá haya menos molestia para los usarlos en general del hospital y del personal médico”, destacó.

El jueves de la semana pasada personal médico del Hospital General de Culiacán se manifestó en las instalaciones del edificio tras un presunto intento de homicidios dentro del nosocomio.

En medio de la manifestación reclamaron frente al Secretario de Salud del estado que los heridos de bala sean atendidos en el Hospital Militar en Mazatlán al representar un riesgo para personal médico.