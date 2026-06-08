Respalda COUC planta de fertilizantes en Topolobampo

Al considerar que representa una inversión estratégica para el futuro productivo de la entidad, la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina de Sinaloa manifestó su respaldo absoluto a la consolidación de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la organización, señaló que este proyecto es una oportunidad histórica para fortalecer la soberanía alimentaria de México, permitiendo reducir la dependencia de insumos importados y garantizando el suministro para el campo nacional.

“El desarrollo debe ser sustentable o no será”, expresó Espinoza Laguna.

Para los productores sinaloenses, contar con una fuente cercana de fertilizantes brindaría certidumbre en cada ciclo agrícola y ayudaría a estabilizar los costos de producción.

El líder campesino advirtió que el desarrollo del campo mexicano no puede detenerse y subrayó que la planta no solo beneficiará la actividad agrícola, sino que detonará la economía regional mediante la creación de miles de empleos para las familias del estado.

Ante las inquietudes sociales y ambientales manifestadas por diversos sectores, la COUC reconoció que estas son legítimas y deben atenderse.

En ese sentido, Espinoza Laguna exigió que la ejecución de la obra se realice bajo una estricta aplicación de la ley, con vigilancia ambiental permanente y cumpliendo con todas las normas de seguridad industrial.

El dirigente recalcó que el crecimiento económico debe caminar de la mano con la responsabilidad social y la protección del entorno natural.

No obstante, el líder de la COUC denunció que la oposición al proyecto ha escalado a una campaña de presión política y financiera orquestada por organizaciones nacionales e internacionales.

Según el dirigente, estos grupos buscan bloquear la inversión ante organismos financieros internacionales, no por una auténtica defensa del medio ambiente, sino para mantener al campo mexicano subordinado a los intereses de mercados extranjeros.

“Desde la COUC somos categóricos. El destino económico y productivo de Sinaloa se decide en México”, compartió.

Finalmente, Espinoza Laguna hizo un llamado a la unidad, señalando que el debate debe centrarse en mecanismos que garanticen que los beneficios de la planta se traduzcan en bienestar social y justicia para el sector agrícola.

Reiteró que Sinaloa, como el granero de México, no puede cerrar la puerta a inversiones que aseguren el sustento de miles de familias productoras.