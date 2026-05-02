Respalda Diputada Elizabeth Montoya licencia de Rocha Moya pese a ausencia en sesión

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, expresó su respaldo a la licencia temporal solicitada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, aunque no pudo asistir a la sesión extraordinaria este sábado en la que se aprobó en el Congreso del Estado.

A través de redes sociales, la legisladora explicó que la premura con la que se convocó a la sesión le impidió regresar y estar presente en el pleno.

Indicó que tenía programada una cita médica como parte de su proceso de recuperación, luego de haber perdido un ojo en un atentado armado ocurrido el pasado 28 de enero, cuando fue atacada junto con el también Diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

No obstante, subrayó que su postura, y la del partido, es clara y consistente en respaldo a la licencia del Mandatario estatal.

“La premura con la que se convocó a la sesión extraordinaria del día de hoy me imposibilitó regresar y estar presente. Pero mi postura y la de @MovCiudadanoMX es clara y respaldada en acciones”, resaltó.

Durante la sesión de este sábado, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la licencia de Rocha Moya por más de 30 días.

Posteriormente, se designó como Gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien rindió protesta ante el pleno.

Montoya Ojeda añadió que continuará trabajando en la construcción de una alternativa para la entidad.

“Vamos a seguir trabajando, construyendo una alternativa para Sinaloa, que permita garantizar justicia y recuperar la paz”.