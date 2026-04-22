Respalda Erika Sánchez a Intercamaral y exige descuentos en predial en Culiacán

La Regidora del PRI en el Ayuntamiento de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, respaldó la exigencia del Consejo Intercamaral para aplicar descuentos en el impuesto predial y urgió al gobierno municipal a atender la crisis que enfrenta el sector comercial.

Advirtió que la falta de respuesta por parte de las autoridades pone en riesgo la permanencia de negocios y empleos en la ciudad, en un contexto marcado por la inseguridad y la caída en la actividad económica.

Sánchez Martínez se sumó a la propuesta de los organismos empresariales, que plantean un descuento del 50 por ciento en el predial para comercios y del 80 por ciento para vivienda, al considerar que se trata de una medida necesaria ante la situación actual.

Señaló que, pese a que el tema ha sido planteado de manera reiterada ante el Ayuntamiento, no se ha dado una respuesta concreta.

“No ayudan a los comercios de Culiacán porque no quieren, porque no hay voluntad”.

Sánchez Martínez afirmó que sí existen mecanismos legales para aplicar estos beneficios, como el del Código Fiscal Municipal permite descuentos y condonaciones cuando se presentan circunstancias extraordinarias que afectan la capacidad de pago de los contribuyentes.

“Hay un Código Fiscal Municipal que en su artículo 48 dice que si en el Municipio se está viviendo una circunstancia extraordinaria, donde los contribuyentes puedan demostrar, con datos verificados de que hay una insolvencia para el pago. El propio ayuntamiento puede generar descuentos y condonaciones”, detalló.

En ese sentido, insistió en la necesidad de emitir una declaratoria de emergencia económica que permita activar incentivos fiscales en apoyo a empresas y familias.

“Desde aquí exigimos una declaratoria de emergencia para que se puedan hacer incentivos fiscales, que puedan llegar y ayudarles a paliar estos temas”.

Subrayó que el sector comercial ha cumplido con sus obligaciones, pues en 2025 el municipio recaudó más de 200 millones de pesos por concepto de predial provenientes de comercios.

“El recurso ahí está. Es un recurso propio, de querer ayudar, de querer atender, tienen la solución en sus manos”, afirmó.

Indicó que el impacto económico ya es visible en la ciudad, con el cierre de negocios en el centro de Culiacán y la pérdida de empleos.

Además, vinculó esta situación con el contexto de inseguridad que, dijo, ha afectado directamente la actividad comercial.

En ese sentido, cuestionó las declaraciones del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil sobre una supuesta percepción de tranquilidad en la ciudad tras la visita de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Seguimos diciendo que no sabemos en qué realidad alterna vive este presidente municipal”, expresó.

Reiteró su respaldo a los comerciantes y a los organismos empresariales, y aseguró que continuará impulsando sus demandas desde el Cabildo.

“Van a tener quien defienda sus demandas ahí en el ayuntamiento de aquí y hasta que hagan caso hasta que accionen y hasta que le den respuestas a la gente”, concluyó.