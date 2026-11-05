Respalda Graciela Domínguez propuesta de Sheinbaum contra corrupción electoral tras señalamientos al INE

Domínguez Nava también cuestionó que algunos de los personajes presuntamente relacionados con esta red de corrupción actualmente aparezcan en la conformación de una nueva fuerza política.

“27 años operando la corrupción al interior del INE, como lo ha explicado la Presidenta Claudia Sheinbaum. La corrupción en el INE venía funcionando desde hace décadas con el conocimiento de las altas autoridades del propio Instituto Electoral, es decir, la corrupción tiene historia”, expresó.

A través de un video publicado en redes sociales este jueves, la Mandataria estatal retomó los señalamientos expuestos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE.

La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava respaldó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer Talleres Gráficos de México y modificar los mecanismos de adquisición de materiales electorales, luego de los señalamientos sobre una presunta red de corrupción que habría operado durante décadas en el Instituto Nacional Electoral y organismos electorales estatales.

“Resulta revelador constatar lo que hoy nos informó en la Mañanera, a partir de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cómo operaba esta red de corrupción a partir de personajes que casualmente hoy aparecen formando una nueva fuerza política, son quienes hoy se quieren colocar como los paladines de la democracia y están obligados a rendir cuentas”, manifestó.

La Gobernadora expresó su respaldo a la propuesta de Sheinbaum para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público encargado de producir boletas electorales, con el propósito de que tenga mayor capacidad para elaborar materiales utilizados en los procesos electorales y reducir posibles irregularidades en las contrataciones.

“Por eso nuestro respaldo a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer Talleres Gráficos de México, una empresa pública que deberá elaborar los materiales electorales y con ello cerrarle el paso a tentaciones de corrupción”, señaló.

La propuesta de la Presidenta contempla modificar la integración del Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, incorporar a más dependencias federales y sumar a la Auditoría Superior de la Federación como observadora, así como a representantes de instituciones académicas.

También plantea establecer mecanismos de contratación más transparentes y reducir la participación de intermediarios en la adquisición de materiales electorales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas.

Domínguez Nava sostuvo que la democracia no debe utilizarse para obtener beneficios económicos ni proteger privilegios.

“La democracia no debe ser utilizada como un negocio, no debe ser utilizada para proteger privilegios. Desde los gobiernos de la Cuarta Transformación seguiremos defendiendo nuestra democracia, nuestros derechos conquistados por el pueblo de México y de Sinaloa. Defenderemos nuestra democracia siempre con transparencia, honestidad y rendición de cuentas”, concluyó.