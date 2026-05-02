$!Respalda Imelda Castro licencia de Rubén Rocha Moya; llama a la unidad en Sinaloa

Tras darse a conocer que el Gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios públicos solicitaron licencia a sus cargos, la Senadora Imelda Castro Castro manifestó su respaldo a esta decisión, señalando que dicha medida busca facilitar el esclarecimiento de las imputaciones en su contra.
A través de un comunicado fechado este 2 de mayo de 2026, la legisladora sinaloense afirmó que la separación del cargo del Ejecutivo estatal contribuye a generar las condiciones necesarias para que las instituciones actúen con plena libertad y transparencia.
En el documento, Castro Castro hizo énfasis en la soberanía de México frente a cuestionamientos externos, subrayando que cualquier señalamiento de carácter internacional debe ser atendido e investigado exclusivamente por las instituciones nacionales conforme al estado de derecho.
En el comunicado reiteró su confianza en la Fiscalía General de la República y en las instancias correspondientes para llevar a cabo una investigación profunda, objetiva y a la altura de lo que el país necesita: verdad y justicia.
La Senadora saludó el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde, quien fungía como Secretaria General de Gobierno, como la nueva gobernadora interina de Sinaloa.
Asimismo, hizo un llamado a la serenidad y claridad en este momento de transición política.
La Senadora cerró su mensaje apelando a la unidad dentro del movimiento de transformación para enfrentar los desafíos actuales en el estado, bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
También compartió que hoy más que nunca la unidad del movimiento es fundamental para enfrentar los desafíos, para preservar los principios y para continuar transformando a Sinaloa.