$!Respalda Imelda Castro licencia de Rubén Rocha Moya; llama a la unidad en Sinaloa

Tras darse a conocer que el Gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios públicos solicitaron licencia a sus cargos, la Senadora Imelda Castro Castro manifestó su respaldo a esta decisión, señalando que dicha medida busca facilitar el esclarecimiento de las imputaciones en su contra.

A través de un comunicado fechado este 2 de mayo de 2026, la legisladora sinaloense afirmó que la separación del cargo del Ejecutivo estatal contribuye a generar las condiciones necesarias para que las instituciones actúen con plena libertad y transparencia.

En el documento, Castro Castro hizo énfasis en la soberanía de México frente a cuestionamientos externos, subrayando que cualquier señalamiento de carácter internacional debe ser atendido e investigado exclusivamente por las instituciones nacionales conforme al estado de derecho.