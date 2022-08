Respalda Rocha Moya a Delfina Gómez como candidata a Gobernadora del EdoMex; ‘a lo mejor me sanciona el INE’, dice

CULIACÁN._ En un evento público del Gobierno federal en Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya aplaudió el perfil de la todavía titular de educación federal Delfina Gómez Álvarez como candidata a Gobernadora del Estado de México.

Morena anunció recientemente que las encuestas definieron que la candidata a Gobernadora en el Estado de México sería Gómez Álvarez; Leticia Ramírez Amaya fue presentada como la próxima Secretaria de Educación federal, cargo que se encuentra en transición.

“Mi reconocimiento, para mí, es lo mejor que ha llegado y está por llegar a la SEP”, dijo Rocha Moya.

“Quizá no lo deba de decir, porque los medios todo anotan, ahí lueguito vamos a tener la humildad de Delfina como Gobernadora del Estado de México. Es mi compañera”

Después de realizar el comentario, Rocha Moya señaló la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral pueda sancionarlo.

“A lo mejor me sanciona el INE, pero es muy importante la visita que ahora nos hacen”, opinó.

El pasado mes de julio, el Congreso local perdonó al Gobernador por violar la veda durante el proceso de revocación de mandato, alegando improcedencia.

En la sesión del jueves 28 de julio, el Legislativo aprobó además de desestimar la sentencia, archivar el expediente SUP-REP-362/2022 y acumulados de la fecha 8 de junio de 2022 y dar el asunto por concluido.

La sentencia fue aprobada por el TEPJF el pasado 8 de junio y determinó que los funcionarios sancionados debían ser inscritos en el Catálogo de Sujetos Sancionados y dar vista a los congresos locales para que dictaminaran la situación jurídica.

Sobre este asunto, la Comisión Dictaminadora del Congreso concluyó no establecer sanción alguna prevista en el marco normativo estatal vigente en relación a las infracciones atribuidas al Gobernador.

Rechaza Delfina Gómez usar a la SEP

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre si su cargo en la Secretaria de Educación Pública fue utilizado como un impulso para sus intereses políticos, Delfina Gómez Álvarez se deslindó.

“Respeto las opiniones, pero no es cierto, no, no se me hace correcto”, mencionó Gómez Álvarez.