Respalda Rocha reforma electoral; plantea reducir costos y ajustar representación legislativa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su respaldo a la propuesta de reforma electoral al considerar que busca reducir los costos del sistema electoral y realizar ajustes en la representación ante el Congreso de la Unión.

Señaló que uno de los objetivos de la iniciativa es disminuir los gastos relacionados con las campañas y la operación de los organismos electorales, lo que consideró una demanda recurrente entre la población.

“Creo que es muy importante que se hagan los ajustes necesarios en materia de representación ante las cámaras, en este caso las cámaras federales. Sobre todo es importante reducir los costos de la operación de las campañas en general, lo que se dedica a la parte electoral, pero también la operación de los organismos electorales”, expresó.

Rocha Moya indicó que la propuesta mantiene la representación de las minorías en el Congreso, por lo que, dijo, no se plantea reducir ese espacio político.

“No debe disminuir para nada la representación de las minorías, como no es el caso. Debe seguir siendo una representación al igual que la que se tiene ahora”, señaló.

Explicó que uno de los cambios propuestos consiste en modificar la forma en que se asignan los espacios de representación proporcional, para que estos se definan de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por los partidos y no mediante listas definidas por las dirigencias partidistas.

“Solo se está resolviendo que en lugar de que se asigne las listas por parte de las dirigencias de partidos, pues estas sean resueltas por la votación, el porcentaje de votación que tengan de la población”, dijo.

El Gobernador añadió que en el caso del Senado se plantea la reducción de 32 legisladores de representación proporcional, al considerar que esa figura entra en contradicción con el principio de representación de las entidades federativas.

“En el caso del Senado, pues se reduce 32, porque eso es una contradicción con la propia Constitución. Los senadores nacen para representar a las entidades federativas”, comentó.

De acuerdo con Rocha Moya, actualmente las listas partidistas pueden generar desequilibrios en la representación estatal, ya que algunos estados quedan sin legisladores en esas posiciones, mientras que otros llegan a concentrar varios.

“En los 32 que asignan en lista los partidos, normalmente hay varios estados que no tienen alguien representado en esa lista y hay algunos que tienen tres o cuatro incluso en la lista. Entonces se vulnera y se altera la representación igualitaria que deben de tener las entidades federativas”, explicó.

El Mandatario consideró que los cambios planteados buscan realizar ajustes necesarios en el sistema de representación legislativa sin modificar el número total de diputados federales.