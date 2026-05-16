$!Respaldan regidoras de Morena y PAN a Ana Miriam Ramos como Alcaldesa de Culiacán

CULIACÁN._ Su respaldo a Ana Miriam Ramos Villarreal, como Presidenta Municipal interina de Culiacán, expresaron las regidoras Cinthia Valenzuela Langarica, de Morena; y Guillermina López Escobar, del Partido Acción Nacional, quienes llamaron a cerrar filas para mantener la estabilidad institucional del Ayuntamiento.
Ramos Villarreal asumió la Alcaldía de manera provisional el pasado 1 de mayo, luego de que el Cabildo aprobó la licencia temporal solicitada por Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se separó del cargo tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este sábado, ambas ediles coincidieron en que el Municipio requiere unidad, responsabilidad y voluntad política para enfrentar los retos que atraviesa la capital sinaloense.
Valenzuela Langarica señaló que Culiacán necesita instituciones sólidas y estabilidad para continuar con la prestación de servicios públicos y el desarrollo de los proyectos estratégicos del municipio.
“Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad y cerrar filas en torno a la estabilidad de esta institución que hoy representamos. La tranquilidad de nuestras familias y el rumbo de nuestro municipio”, expresó.
La morenista también destacó la capacidad de las mujeres para asumir espacios de liderazgo y manifestó públicamente su respaldo a Ramos Villarreal.
“Mi respaldo como compañera, pero sobre todo como mujer, confiando en que el trabajo y la responsabilidad te guiarán en esta etapa por el bien de Culiacán”, dijo.
Por su parte, López Escobar sostuvo que, aunque la oposición mantendrá una postura crítica y vigilante, este es un momento en el que debe privilegiarse la estabilidad institucional y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento.
“Este no es momento para divisiones innecesarias ni para protagonismos políticos. Hoy lo que la gente espera es que las instituciones funcionen, que exista la conducción responsable y que las decisiones se tomen pensando en el bienestar de las y los ciudadanos”, señaló la edil panista.
Además, deseó a la Alcaldesa provisional prudencia, sensibilidad y responsabilidad en la conducción del Gobierno municipal.
En la misma sesión, el regidor independiente, Luis Alonso García Corrales, también manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la nueva Alcaldesa.
En contraste, la regidora priista Erika Sánchez Martínez cuestionó la continuidad de la administración municipal y señaló que no comparte el respaldo a la actual conducción del Ayuntamiento, al advertir presuntas decisiones que, dijo, afectan el interés ciudadano y la atención a la crisis de seguridad en Culiacán.
“No se puede compartir, no se puede respaldar, no se puede coincidir como aquí se dijo cuando tienes una Presidenta Municipal interina que permite que por ejemplo, el día de mañana se realiza un concierto dentro de un evento deportivo de convivencia familiar con Kevin, conocido por cantar música con apología al delito en evento infantil”, señaló.