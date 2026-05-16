$!Respaldan regidoras de Morena y PAN a Ana Miriam Ramos como Alcaldesa de Culiacán

CULIACÁN._ Su respaldo a Ana Miriam Ramos Villarreal, como Presidenta Municipal interina de Culiacán, expresaron las regidoras Cinthia Valenzuela Langarica, de Morena; y Guillermina López Escobar, del Partido Acción Nacional, quienes llamaron a cerrar filas para mantener la estabilidad institucional del Ayuntamiento. Ramos Villarreal asumió la Alcaldía de manera provisional el pasado 1 de mayo, luego de que el Cabildo aprobó la licencia temporal solicitada por Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se separó del cargo tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Durante la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este sábado, ambas ediles coincidieron en que el Municipio requiere unidad, responsabilidad y voluntad política para enfrentar los retos que atraviesa la capital sinaloense.

Valenzuela Langarica señaló que Culiacán necesita instituciones sólidas y estabilidad para continuar con la prestación de servicios públicos y el desarrollo de los proyectos estratégicos del municipio. “Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad y cerrar filas en torno a la estabilidad de esta institución que hoy representamos. La tranquilidad de nuestras familias y el rumbo de nuestro municipio”, expresó. La morenista también destacó la capacidad de las mujeres para asumir espacios de liderazgo y manifestó públicamente su respaldo a Ramos Villarreal. “Mi respaldo como compañera, pero sobre todo como mujer, confiando en que el trabajo y la responsabilidad te guiarán en esta etapa por el bien de Culiacán”, dijo.