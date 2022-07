Respaldan restauranteros de Altata propuesta de playa nudista

Navolato.- Restauranteros de Altata, en Navolato, respaldaron la propuesta del Diputado Serapio Vargas Ramírez de convertir en zona nudista una playa aledaña a la zona.

De acuerdo con los comerciantes este tipo de atractivos turísticos traería una importante derrama económica en la región.

A pesar de mantenerse abiertos a la propuesta hubieron comerciantes que mantienen dudas con respecto a la cultura nudista en Sinaloa.

“No tenemos la cultura del turismo, pero sí sería padre que nos visitaran otro tipo de visitantes, ya sea de Europa o de Estados Unidos y de Canadá. Aquí en Sinaloa no hay esa cultura, acá hay mucho morbo, habría que fomentarla. Sería algo extraordinario”, opinó Martín Hernández, propietario de mariscos Mister Martín.

Hernández agregó que debería de atenderse la infraestructura turística, como hoteles en la zona y un aeropuerto, asi como también agregar a Altata dentro de las rutas de cruceros. Agregó que la industria restaurantera de la zona se encuentra preparada para recibir turistas internacionales.

“Estamos listos, estamos para recibir el turismo de todo mundo”, dijo.

Por otra parte, María Torres, dueña de un restaurante de mariscos de la zona opinó sobre la libertad de cada individuo para visitar la zona nudista en caso de que esta se concrete.

“Pues a mí no me molesta, la verdad. Cada quién es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera”, destacó.

“Yo no me asusto de eso, yo respeto. Si uno no quiere pues no se va a meter ahí”

Esta semana el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Delegación Navolato, Jorge Quevedo Beltrán, informó que dentro de 30 días comenzarían los trabajos de embellecimiento de la zona costera que comprenderá la playa nudista.

La zona se encuentra entre el campo pesquero Las Aguamitas y la Bahía de Altata.

“Va a favorecer la región, el detonante sería la Bahía de Altata, sería ilógico rechazar alguna propuesta, no hay inconveniente en ningún sentido. Un turismo que no teníamos, hace falta que el comercio local se actualice”, dijo Quevedo Beltrán.

A pesar de estas proyecciones, el Cabildo de Navolato no ha aprobado el proyecto turístico.