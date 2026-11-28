“Muy contenta de ver tan rápido los resultados de nuestra Gobernadora en tres meses. Nosotros ya habíamos solicitado un incremento en el presupuesto de la seguridad en el estado, vemos que hay mucho apoyo por parte del Gobierno federal, ojalá que el presupuesto estatal quede aquí con los proveedores locales, y nos consideren al comercio local en los proyectos que vienen, esperamos que haya más seguridad, más retenes y más investigación”, dijo la líder de comerciantes en la capital del estado.

La líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, respaldó los resultados que ha conseguido hasta ahora la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, y dijo que espera que con este plan haya más seguridad para todas y todos.

De acuerdo a un comunicado, el Gobierno estatal informó que representantes de organismos empresariales y de universidades externaron su opinión sobre este plan, que tiene como propósito restaurar la seguridad y la paz duradera en la entidad, atender las causas de la violencia y a sus víctimas, así como reforzar todo el aparato de seguridad pública, con una inversión de 2 mil 926 millones de pesos para el 2027.

Sectores sociales y empresariales respaldaron el Plan Sinaloa de Pacificación y Bienestar que presentó este sábado en la capital la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, porque es integral y consideran que es muy positivo que haya más inversión en seguridad, se mejoren las corporaciones policiacas, y sobre todo, se atiendan las causas que generan la violencia.

En el mismo sentido se pronunció Héctor Ley Pineda, presidente del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, quien ve muy positivo que a la par de mejoras a las condiciones de las y los policías, haya estrategias para atender las causas de la violencia, y respalda como sector empresarial este plan que, afirma, pronto resultará en mejoras.

“Da gusto ver que haya actividad, que estén proponiendo y ejecutando mejoras en todo, con herramientas de atención a las causas. De parte del empresariado apoyamos todo lo que ayude, abone, y lo que están proponiendo también para mejorar las condiciones a nuestros policías es una de las cosas más humanas, y definitivamente de las que van a ir mejorando todas estas condiciones de seguridad. Mientras haya actividad, ejecución de planes y vayan mejorando, todo eso debe abonar y pronto debemos ver mejoras”, expresó el líder empresarial.

“Es un plan muy importante, es un plan estratégico, y sobre todo, es un plan de corto y mediano plazo que tiene ejecuciones distintas en distintas fases, lo cual lo hace muy positivo para nuestro estado porque sabemos que no se puede construir todo de una, que no hay un presupuesto tan grande que alcance para una transformación inmediata, pero cuando las cosas se planean en fases como lo que hoy se presentó aquí, estamos seguros que va a dar buenos resultados”, afirmó por su parte Ricardo Jenny del Rincón, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de acuerdo al comunicado del Gobierno estatal.

De igual manera, el Rector de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal, consideró que las acciones de seguridad hoy anunciadas por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, son una excelente propuesta, porque toca temas que tienen que ver con las y los jóvenes y el mensaje en general es muy positivo.

“Es una excelente propuesta , la esencia es trabajar en equipo, colaborar, buscar que la paz y el bienestar lleguen a nuestro estado, también tenemos que trabajar todas y todos; expuso la gobernadora temas que tienen que ver con las y los jóvenes, con el bienestar, con el tema económico, hasta temas que tienen que ver con la parte técnica de seguridad, el mensaje es positivo”, dijo el Rector, quien además felicitó a la Gobernadora por reconocer la problemática actual, ya que es desde ahí desde donde se va a trabajar aportando todas y todos.