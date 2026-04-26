Respira Culiacán aire contaminado por encima de la norma de salud, alerta Mapasin

En los últimos dos años, la capital sinaloense ha reprobado en calidad del aire y de acuerdo con datos de la organización civil Mapasin, los niveles de partículas suspendidas PM 2.5 han superado los límites establecidos por la Secretaría de Salud para proteger a la población, mientras que las estaciones oficiales de monitoreo del Gobierno del Estado permanecen inactivas.

Jesús Salvador Martínez Bastidas, ejecutivo de proyectos de sustentabilidad de Mapasin, reveló que la norma oficial mexicana establece un límite máximo anual de 10 microgramos por metro cúbico para estas partículas, sin embargo, el monitoreo ciudadano registró un promedio de 12.69 en 2024 y una cifra cercana a los 13 microgramos en 2025.

Las partículas PM 2.5 son especialmente peligrosas por su tamaño microscópico, incluso más pequeñas que un glóbulo rojo y al ser inhaladas, tienen la capacidad de entrar directamente al torrente sanguíneo, lo que puede derivar no solo en enfermedades respiratorias, sino también en padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares.

“Son muy agresivas para la salud humana y muy tóxicas. Provienen de diversas fuentes como la quema de basura, el uso de combustibles y la agricultura”, explicó Martínez Bastidas.

A pesar de que por ley los municipios con más de 500 mil habitantes deben medir su contaminación, las estaciones normativas en Sinaloa ubicadas en Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis se encuentran desactivadas por falta de mantenimiento.

“Lamentablemente en Sinaloa están desactivadas las estaciones de mortero normativas que son las que principalmente deberían de estar midiendo la contaminación del aire”, compartió.

Ante este escenario, Mapasin implementó desde hace dos años una red de sensores de monitoreo hiperlocal de bajo costo en colaboración con la empresa Certuit Software y el programa Redspira.

Aunque el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno instalaron dos sensores adicionales, la información que estos generan no ha sido compartida de manera pública, dejando a Mapasin como la principal fuente de datos actuales sobre partículas suspendidas.

El reporte de Mapasin destaca que la calidad del aire empeora significativamente durante los meses de frío, debido a un fenómeno llamado inversión térmica, las partículas contaminantes se quedan atrapadas a la altura del suelo en lugar de dispersarse.

Por el contrario, los meses de mayo a septiembre suelen presentar una mejoría gracias a los vientos y las lluvias que ayudan a limpiar la atmósfera.

Para mitigar este problema, el experto de Mapasin urgió a las autoridades y a la ciudadanía a tomar acciones concretas de arborización intensiva, ya que las plantas son fundamentales para absorber gases contaminantes y limpiar el aire.

También señaló que se ocupa implementar techos verdes, jardines de lluvia y camellones mejor arbolados y reducir la quema de basura y el uso excesivo del automóvil.

Finalizó compartiendo que es vital que el Gobierno del Estado active las estaciones de monitoreo para medir otros contaminantes como el ozono y el monóxido de carbono.