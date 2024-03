CULIACÁN._ La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas envió una réplica sobre la nota que publicó Noroeste, sobre que 85 denuncias por desaparición en Sinaloa solo judicializaron una.

A través de un comunicado, la unidad especial de la Fiscalía hizo algunos señalamientos que consideraron imprecisiones sobre la publicación.

“En la nota se indica que: ‘... en el 2023 la FGE judicializó solo 12 de mil 010 denuncias, lo que representa un 1 por ciento, dejando en la impunidad el 99 por ciento’, según se cita”, dice la carta.

“Cabe señalar que, la judicialización de una carpeta no es la única forma de hacer justicia ya que en varias ocasiones se localiza a las víctimas y del análisis de la carpeta de investigación se aprecia que no existen elementos para judicializar ya que no se configura un delito de las conductas denunciadas”.