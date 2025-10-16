$!Responden culiacanenses a debut en casa de Tomateros en la Liga Mexicana del Pacífico

CULIACÁN._ En el debut en casa de los Tomateros de Culiacán en la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, la afición guinda respondió con creces para encarar el duelo ante los Algodoneros de Guasave. A partir de las 16:00 horas de este jueves, con la apertura de puertas del Estadio Tomateros, comenzó a percibirse el ambiente a cargo del público.

Alrededor de las 18:30 horas dio inicio la ceremonia de inauguración con ambas novenas sobre el terreno de juego, para rendir los honores a la bandera y entonar el himno nacional mientras se desplegaba el lábaro patrio sobre el jardín central. Como invitada y madrina de los Tomateros para la temporada 2025-2026, acudió la artista marcial mixta culiacanense Irene Aldana, competidora en la Ultimate Fighting Championship.

La previa del encuentro estuvo amenizada por un espectáculo con pirotecnia a ras de césped y la proyección de un video en el cual se recapitularon los 60 años de historia del escuadrón guinda. Posteriormente se presentó un conjunto de danza folclórica sinaloense animada por luces neón y juegos pirotécnicos de fondo.









En medio del fervor de la afición por el espectáculo de inicio, comenzó a sonar “El Sinaloense” para mantener a flote a la afición guinda.





En punto de las 20:05 horas arrancaron las acciones sobre el diamante del Estadio Tomateros, en la que el equipo de Roberto “Chapo” Vizcarra buscará reponerse tras caer en el juego inaugural en el Kuroda Park, en Guasave. Tanto al exterior, como dentro del inmueble, se presenció un fuerte dispositivo de seguridad con participación de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y tropas del Ejército Mexicano.