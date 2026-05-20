$!Responsabilidad social empresarial es clave para construir paz y fortalecer a las empresas: López Ceniceros

La responsabilidad social empresarial representa una cultura de trabajo que no sólo mejora la rentabilidad y competitividad de las compañías, sino que también se convierte en una herramienta fundamental para construir paz y bienestar social, afirmó José Ernesto López Ceniceros durante el Foro de Paz 2026 “PazNautas”, realizado este miércoles en Culiacán. Ante empresarios, líderes sociales y representantes de diversos organismos reunidos en el Hotel Lucerna Culiacán, el presidente de Accionarse destacó el papel de las empresas como motor económico y social.





“Muchas veces platicamos acerca de que la base de la sociedad es la familia y estamos totalmente de acuerdo en ello. Pero la base de generación de la riqueza, donde la familia vive es una empresa”. Señaló que es en las empresas donde se generan los empleos, los impuestos y los recursos que sostienen a las familias, al Gobierno, a las universidades y al sistema económico en su conjunto. Explicó que la responsabilidad social empresarial es “una cultura de trabajo que guía directivos, y dueños a operar las empresas, cuidando de manera estructurada el bienestar de todos sus grupos de interés”, entre ellos clientes, empleados, empresa, medio ambiente y comunidad.





López Ceniceros subrayó que este modelo no debe confundirse con actos asistencialistas. “La responsabilidad social no significa regalar cosas, significa cuidar”. Indicó que esto implica ofrecer productos y servicios honestos, respetar los derechos de los trabajadores, garantizar la rentabilidad del negocio y operar con responsabilidad ambiental y comunitaria. “No es filantropía, no es regalar dinero, es precisamente respetar estos grupos de interés como una forma de sobrevivir factualmente”. El especialista sostuvo que, en el contexto actual, la responsabilidad social empresarial se ha convertido en una ventaja competitiva, especialmente frente al reto de la rotación de personal y las exigencias de las nuevas generaciones. “Las nuevas generaciones son capaces de pagar más por un producto o un servicio (...) que tenga menos huella de carbón”. Añadió que los jóvenes buscan trabajar en empresas que les den sentido a sus actividades y que demuestren preocupación por su seguridad, desarrollo profesional y compromiso con el medio ambiente.



