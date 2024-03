En caso de que algún candidato de la alianza Fuerza y Corazón por México en Sinaloa sufra algún ataque o intimidación, el responsable será el Poder Ejecutivo Estatal, señaló la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional.

Paola Gárate Valenzuela lamentó las declaraciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró que desde su administración garantizarán la seguridad durante el proceso, pero que no pueden dedicar todos sus esfuerzos a ello.

”Lo hago responsable de lo que le suceda a la integridad física de nuestras candidatas y candidatos, a las de ellos, las de sus familias y sus equipos. Tú, Rubén (Rocha), eres el responsable de la seguridad pública aquí en el Estado”, exhortó Gárate Valenzuela.

”También usted debe despojarse de sus ‘guaruras’, de su defensa, de bajarse de sus carros blindados, dejar de traer carros al frente y atrás. Usted también cuídese solo, así como lo hacemos las y los sinaloenses”, sentenció.

Mencionó que desde el frente opositor tampoco tienen la intención de acaparar la atención de los elementos de seguridad, ya que el estado de fuerza actual es insuficiente y es preferible concentrarlo en proteger a la ciudadanía.

No obstante, lamentó que las palabras del Mandatario puedan interpretarse como una invitación a la delincuencia a actuar en contra de la alianza, pues desde el Gobierno no muestran disposición a cuidarlos.

”Esa luz verde al crimen organizado, a cualquier persona en cualquier situación que pueda generar. Eso es lo grave, es lo delicado”, criticó la dirigente del PRI Sinaloa.

En atención a medios de comunicación el 29 de febrero, el Gobernador de Sinaloa declaró que desde el Poder Ejecutivo ayudarán a garantizar la seguridad en el proceso electoral, pero que no enfatizarán todos sus esfuerzos en esa causa.

”Nosotros los vamos a cuidar, pero no vamos a andar detrás de ellos. Cuando yo fui candidato, no traía seguridad detrás de mí. No podemos dedicar a la policía para que cuide a los candidatos, que realmente demuestren que lo requiere”, fueron las palabras de Rubén Rocha Moya.