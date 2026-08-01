$!Restablece CFE servicio eléctrico en Culiacán tras lluvias y vientos este sábado

La Comisión Federal de Electricidad informó que restableció el suministro eléctrico a la totalidad de los usuarios afectados en Culiacán tras las lluvias y fuertes vientos registrados durante la madrugada de este sábado 1 de agosto.

De acuerdo con la empresa, la interrupción se presentó por la salida de una línea de alta tensión, por lo que se desplegaron trabajadores electricistas, equipo técnico y recursos necesarios para atender la afectación ocasionada por las condiciones meteorológicas.

La CFE indicó que, una vez identificado el daño en la infraestructura, las cuadrillas realizaron las maniobras y trabajos de reparación correspondientes para recuperar la operación del enlace de transmisión.