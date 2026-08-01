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Restablece CFE servicio eléctrico en Culiacán tras lluvias y vientos este sábado

La Comisión Federal de Electricidad señaló que una falla en una línea de alta tensión provocó una interrupción temporal durante la madrugada del 1 de agosto; aseguró que realizó maniobras para recuperar el suministro al 100 por ciento de los usuarios afectados
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/08/2026 13:06
01/08/2026 13:06

La Comisión Federal de Electricidad informó que restableció el suministro eléctrico a la totalidad de los usuarios afectados en Culiacán tras las lluvias y fuertes vientos registrados durante la madrugada de este sábado 1 de agosto.

De acuerdo con la empresa, la interrupción se presentó por la salida de una línea de alta tensión, por lo que se desplegaron trabajadores electricistas, equipo técnico y recursos necesarios para atender la afectación ocasionada por las condiciones meteorológicas.

La CFE indicó que, una vez identificado el daño en la infraestructura, las cuadrillas realizaron las maniobras y trabajos de reparación correspondientes para recuperar la operación del enlace de transmisión.

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La dependencia aseguró que el suministro eléctrico quedó restablecido al 100 por ciento de los usuarios afectados durante las primeras horas de la mañana.

“Una vez identificado el daño, las cuadrillas ejecutaron las maniobras y trabajos de reparación correspondientes, logrando restablecer la operación del enlace de transmisión y recuperar el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados en las primeras horas de esta mañana”, afirmó a través de un comunicado.

Refrendó su compromiso de mantener personal y equipo disponible para atender contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

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