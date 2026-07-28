$!Restablece CFE servicio en tres municipios de Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que terminó los trabajos para restablecer el suministro de energía eléctrica y reparar la infraestructura afectada por las lluvias así como los fuertes vientos registrados durante la madrugada de este martes en Sinaloa.
Las interrupciones en el servicio comenzaron este 28 de julio de 2026, debido a las condiciones meteorológicas que ocasionaron daños en la infraestructura eléctrica en los municipios de Culiacán, Navolato y Eldorado.
Para atender la contingencia se desplegó un operativo integrado por 90 trabajadores electricistas, 33 camionetas tipo pick up, nueve grúas, una retroexcavadora y un vehículo Unimog.
Tras los trabajos, el suministro eléctrico de los usuarios afectados se restableció al 100 por ciento.