$!Restablece CFE servicio en tres municipios de Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que terminó los trabajos para restablecer el suministro de energía eléctrica y reparar la infraestructura afectada por las lluvias así como los fuertes vientos registrados durante la madrugada de este martes en Sinaloa.

Las interrupciones en el servicio comenzaron este 28 de julio de 2026, debido a las condiciones meteorológicas que ocasionaron daños en la infraestructura eléctrica en los municipios de Culiacán, Navolato y Eldorado.