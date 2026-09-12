Restauranteros de Altata plantean necesidades de seguridad e infraestructura a Gobierno de Sinaloa

Restauranteros de Altata, en Navolato, plantearon al Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Aguerrebere Espitia, necesidades de seguridad, infraestructura y promoción turística para fortalecer la actividad económica del puerto.

Durante una reunión realizada este sábado, los empresarios expusieron problemas relacionados con el alumbrado público, mantenimiento e infraestructura del malecón, además de seguridad y ordenamiento del comercio ambulante.

También solicitaron acciones de promoción turística y la realización de eventos que permitan incrementar la afluencia de visitantes y, con ello, la actividad de los establecimientos del puerto.

Aguerrebere Espitia sostuvo el encuentro, por instrucción de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, con el objetivo de revisar los planteamientos del sector y establecer una agenda de trabajo para atender las necesidades de Altata.

Durante la reunión informó que también se analizaron alternativas para que los negocios puedan acceder a programas de la Secretaría de Economía, entre ellos Equipa Sinaloa y opciones de financiamiento mediante Red FOSIN.

El funcionario señaló que existe disposición para trabajar con los restauranteros y gestionar los temas que requieren la participación de otras dependencias del Gobierno estatal.

Como parte de los acuerdos, aseguró que darán seguimiento a las gestiones planteadas por los empresarios y se revisarán posibles acciones de promoción y eventos para impulsar la actividad turística y económica del puerto.

En el encuentro participaron propietarios de restaurantes, integrantes de la promotora turística; Natalia Hernández, de la comisión de Restaurantes del Colectivo de Organizaciones y Empresarios CORE 33: y Julio César Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas.