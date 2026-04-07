Restaurantes de Culiacán alcanzan hasta 50% de aumento en ventas durante Semana Santa

Durante el periodo de Semana Santa, el sector restaurantero en Culiacán logró un incremento en ventas de entre 30 y 50 por ciento, cumpliendo con las expectativas planteadas, informó Karla Fernanda García, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

La representante explicó que, aunque algunos establecimientos cerraron por vacaciones, esto favoreció a los negocios que permanecieron abiertos, ya que concentraron la demanda local.

Estimó que entre el 60 y 70 por ciento de los restaurantes en la ciudad estuvieron operando durante este periodo, mientras que el resto decidió suspender actividades de manera temporal por descanso vacacional.

“Las ventas que estábamos aspirando tener en este periodo vacacional era un aumento de al menos del 30 al 50 por ciento, se logró este número”.

En comparación con Semana Santa de 2025, García señaló que este año hubo más establecimientos abiertos, lo que amplió la oferta gastronómica en la ciudad.

“Si lo comparamos con el año anterior, este año, aún a pesar de que hubo este cierres por el periodo vacacional, aún así hubo más negocios abiertos, más restaurantes abiertos, más opciones abiertas. Esto significa que pues ahorita, por el tema que hemos venido atravesando en los últimos años, pues significa que pues estamos aprovechando todas las temporadas y todas las épocas”.

Sin embargo, aclaró que en términos generales las ventas se mantuvieron en niveles similares al año pasado, debido a un déficit económico que el sector arrastra desde hace más de un año y que aún no ha logrado recuperarse.

Indicó que factores como la inseguridad y la situación económica influyen directamente en el comportamiento del consumo, ya que los clientes priorizan sus gastos.

“Desde la inseguridad, que es un tema primordial para que nuestros negocios sigan operando desde el tema económico, ya que obviamente nuestro consumidor, que es la misma ciudadanía, va a tener prioridades en la elección de dónde gastar su propio dinero. Entonces esto, agrégale, agrégale cada punto, todo eso impacta para que el resultado de nuestro sector sea, pues sea el que se está dando”.

En cuanto a la oferta gastronómica, comentó que aunque los mariscos registran mayor demanda por la temporada, el consumo fue variado y generalizado en todos los giros, desde desayunos hasta cenas.

Asimismo, destacó que algunos restaurantes innovaron con platillos especiales de temporada, lo que contribuyó a mantener el flujo de clientes.