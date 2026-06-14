Restaurantes de Culiacán esperan alza de 50% en ventas por Día del Padre

El sector restaurantero de Culiacán espera un incremento de hasta 50 por ciento en sus ventas con motivo del Día del Padre, una de las fechas con mayor movimiento para la industria de alimentos y bebidas.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados local, señaló que los establecimientos afiliados se han preparado desde semanas atrás para recibir a las familias que acostumbran celebrar esta fecha en restaurantes, por lo que existe optimismo respecto a los resultados que podría dejar la jornada.

“Sí esperamos que nuestras ventas aumenten al menos un 50 por ciento, tanto en las fechas como en la afluencia”, expresó.

La dirigente destacó que este año la celebración coincide con el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol, situación que podría convertirse en un factor adicional para atraer clientes a los establecimientos.

Explicó que el sector ve una oportunidad para combinar el ambiente familiar propio del Día del Padre con el interés que genera el torneo internacional, especialmente en aquellos restaurantes que cuentan con espacios para la transmisión de encuentros deportivos.

“Esperemos que todo se acomode para que así sea. Sumando al tema del Mundial, yo creo que va a ser un aliciente más para nuestro sector el que sea Día del Padre y estar en el marco del Mundial”, comentó.

García Beltrán indicó que, tras un arranque moderado de las actividades relacionadas con la fiesta mundialista, el gremio mantiene expectativas positivas para los próximos días, particularmente por los partidos programados en horarios más accesibles para los consumidores.

El objetivo de los restauranteros es, añadió, aprovechar ambas circunstancias para fortalecer la actividad económica durante el fin de semana y alcanzar las metas de ventas previstas para esta temporada.

“Esperemos que los números sí lleguen al objetivo”.