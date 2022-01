Restaurantes de Culiacán no impedirán el acceso a quienes no presenten el certificado de vacunación, anuncia Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Miguel Taniyama Ceballos, informó que el sector restaurantero de Culiacán no condicionará la entrada a los establecimientos a quienes no presenten el certificado de vacunación contra Covid-19.

Pese a que las autoridades de salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios han comentado que los restaurantes deben solicitar el certificado de vacunación para ingresar a los establecimientos, Taniyama Ceballos informó que se pedirá más no será condicionante para el ingreso.

“Nosotros seguimos en la misma posición, no podemos exigirlo, lo podemos solicitar o lo podemos sugerir (...) pero restringir la entrada por si lo traen o no, no nos corresponde”, informó.

Aseguró que ante el aumento de contagios en Culiacán, la afluencia en los restaurantes va a la baja, por lo que no ve la necesidad de regular el aforo.

“La afluencia por sí sola se regula, cuando la gente entra en el estado de alerta, cuando ahorita en la pandemia hay tantos contagios, por naturaleza, la gente reduce el tránsito en la calle, se reduce su tránsito en los comercios, en los restaurantes, en el cine, en todos lados”, indicó Miguel Taniyama.

“Los aforos no se ajustan, la gente se está autorregulando”, agregó.

Taniyama explicó que como alternativa los restaurantes han vuelto a implementar el esquema de paquete, combos, promociones y el servicio a domicilio y de ordena y recoge para que los clientes adquieran los alimentos para consumir en casa.

“Ahorita tenemos dos días en que en los restaurantes está a la baja el comedor, pero los servicios a domicilio y de ordena y recoge se empiezan a incrementar”, explicó.

“Ahorita lo que el sector está tratando de implementar es ser empático con el servicio de entrega a domicilio, volver a hacer un relanzamiento de promociones, de paquetes, de combos, para que la gente aproveche esa parte”, sostuvo.

El presidente de la Canirac aseguró que los restaurantes de Culiacán cumplen con todas las medidas de seguridad e invitó a la ciudadanía a seguir apoyando al sector por medio del servicio a domicilio.

“Lo que estamos haciendo es mandar la señal al sector de que de una u otra manera se vuelva a restablecer el servicio al cien por ciento con todas las medidas de seguridad, dándole confianza al comensal de que va a llegar y se va a trabajar su pedido de la forma más higiénica con todos los temas de inocuidad que existen”, indicó.