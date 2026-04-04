$!Restaurantes de Imala destacan recuperación de afluencia tras un año de violencia

Restaurantes de la sindicatura de Imala, en Culiacán, registran una buena afluencia de visitantes durante esta Semana Santa 2026, lo que ha permitido una recuperación en sus ventas, resaltaron los propios restauranteros.

Celia Beltrán, encargada del restaurante El Imaleño, señaló que el repunte ha sido notable en comparación con el año pasado, cuando la afluencia cayó considerablemente a raíz de la crisis de violencia.

En su caso, estimó que actualmente operan con cerca del 80 por ciento de la clientela habitual, mientras que en 2025 apenas alcanzaban alrededor del 20 por ciento, debido a la situación de violencia en la región.

“Comparado con el año pasado, sí es una gran comparación. Se podría decir que ya estamos a un 80% de la gente que viene normalmente entonces pues estamos muy contentos porque Imala es un pueblo turístico muy cerca de la ciudad y que sus habitantes, pues la mayoría del 90% vive del turismo”, expresó.