$!Restaurantes reportan afluencia máxima por juegos de la Selección Mexicana en el Mundial

La afluencia de comensales en restaurantes que transmiten los partidos de la Selección Mexicana ha aumentado de manera paulatina conforme avanza la participación del equipo nacional en el Mundial, alcanzando su nivel más alto durante el cuarto encuentro del torneo.
Así lo señaló Rafael Peña, propietario del restaurante Hermanos Sanjón, Tacos y Mariscos, quien afirmó que la respuesta de los aficionados ha superado las expectativas que tenían al inicio de la competencia.
“Durante los juegos la verdad ha superado la expectativa que teníamos, nos ha ido muy bien. Hemos estado aquí picando piedra y la raza respondió muy bien. No es lo mismo ver el partido en casa que venir a reunirse con toda la gente, convivir y pasar un buen rato”, expresó.
Explicó que el incremento de clientes ha sido gradual desde el primer encuentro de México. Recordó que el debut registró una menor asistencia, situación que atribuyó al horario matutino del partido.
“El primer juego no se puso tan fuerte, el segundo aumentó, el tercero también y hoy la verdad es el mejor día que hemos tenido desde que inició el Mundial”, comentó.
Peña confió en que la tendencia continúe si la Selección Mexicana avanza a la siguiente ronda, pues estima que la afluencia de aficionados será todavía mayor durante los próximos encuentros.