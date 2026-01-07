Reta Coparmex a Gobierno del Estado y Legisladores a dejar ‘la simulación’ y rescatar Sinaloa en 2026

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa lanzó un reto directo al Gobierno del Estado y Diputados locales para que presenten acciones inmediatas este 2026 que permitan enfrentar la crisis de violencia y el deterioro económico que arrastra el estado desde hace más de un año.

Durante su primera rueda de prensa del año, la presidenta del organismo empresarial, Martha Elena Reyes Zazueta, cuestionó la narrativa oficial sobre avances en seguridad y crecimiento económico.

Afirmó que los datos que vive la sociedad contradicen los discursos gubernamentales.

“Reto yo a los diputados a que vengan aquí, que den la cara y que digan qué van a hacer y que se quiten esas payasadas de irse a las campañas. Exijo que se enfoquen ahorita en rescatar el 2026, no andar en esas pendejadas de ‘ay, voy a ir a saludar a doña Chonita’”.

“Doña Chonita lo que necesita es que le garanticen que su hijo en el negocio no va a ser víctima de la violencia”, criticó.

Recordó que de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado en 2025 se registraron mil 654 homicidios dolosos, un aumento del 67 por ciento respecto a 2024, además de mil 453 personas desaparecidas, mientras que el presupuesto en seguridad solo creció 13.65 por ciento.

“Seguimos con cifras no buenas, con acciones nada buenas tampoco, con una indiferencia del Gobierno, como siempre, nada más en la simulación. Es molesto ver, muy molesto ver cómo las notas que sacan al respecto del Gobierno de números alegres, de acciones alegres, pues los datos que vive la sociedad son otra cosa”, subrayó.

Advirtió que la inseguridad sigue impactando de forma directa a las empresas, con reducción de horarios, cierre y reubicación de sucursales, así como pérdida de empleos.

Indicó que al cierre de 2025 se registró una caída del 5 por ciento en registros patronales, lo que confirma que el Estado no está creciendo, sino contrayéndose.

Señaló que aunque algunas grandes empresas logran compensar pérdidas con operaciones en otros estados, el daño al ecosistema económico es generalizado.

De cara a 2026, Reyes Zazueta sostuvo que el panorama es de supervivencia, no de crecimiento, y exigió dejar los planes de largo plazo para priorizar acciones inmediatas.

“No crecimos, al contrario, decrecimos. Hubo pérdidas. Como te digo, nada más para noviembre de este año hubo una pérdida del 5 por ciento de estos dos años de registros patronales. Ahí tú ya te indicas o se fueron a la formalidad o se fueron de aquí o cerraron sus negocios. Entonces, no estamos abriendo un 2026 de oportunidades para nada. No hay un aliciente de oportunidades”, lamentó.

“No se han sentado a hacer una estrategia de planeación de emergencia, no necesitamos proyectos a largo plazo ahorita. No, necesitamos proyectos de largo plazo, necesitamos proyectos a corto para sobrevivir, para no estar flotando ahorita, para no estar esquivando, no ser víctima de la delincuencia”, resaltó.

Reyes Zazueta también cuestionó el papel del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

Señaló que en los últimos dos años no ha mostrado resultados tangibles frente a la crisis.

Criticó que el organismo se enfoque en promoción e imagen, mientras las empresas enfrentan una emergencia.

Sostuvo que antes de hablar de atraer inversiones externas, es indispensable fortalecer a las empresas locales, y advirtió que sin seguridad ni certidumbre no habrá nuevos proyectos.

“La marca Culiacán está manchada de sangre y la única manera de quitarse eso no es trayendo a alguien de México, de Nueva York, a que le pagamos millones de pesos para que nos limpie la imagen; la imagen se limpia trabajando, la imagen se limpia como teniendo un buen gobierno con voluntad de resolver las cosas”, indicó.