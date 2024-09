CULIACÁN._ El diputado federal priista Mario Zamora Gastelúm invitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a visitar Sinaloa y hablar con las personas de Culiacán para comprobar la situación de miedo que se vive en el estado a raíz de una crisis de seguridad.

El también ex senador solicitó a López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta electa de México, instalar una mesa de diálogo en materia de seguridad para armar una estrategia aplicable en el estado.

“Vayan e instalen la mesa de seguridad pública en Sinaloa, quédense un día a dormir, usted tiene una gran sensibilidad con la gente, y se va a dar cuenta del sentir y el pensar para que no crea que solo son unos cuantos medios de comunicación sensacionalistas”, invitó.

El legislador se refirió a la situación de reclusión que viven los ciudadanos de Sinaloa como una narcopandemia, pues se evita estar fuera de casa ante la crisis de seguridad.

“Hoy Culiacán vive una narcopandemia, sí, una narcopandemia. La gente no sale a la calle, los niños no van a la escuela, los pequeños negocios no quieren abrir: el taller mecánico, la tortillería, las grandes cadenas incluso están modificando sus horarios para que nadie salga por la tarde o por la noche y no poner en riesgo a sus empleados”, dijo el legislador en el pleno de la Cámara de Diputados.