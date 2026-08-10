$!Retiran 1.5 toneladas de basura de rejillas y bocatormentas tras lluvias en Culiacán

Los trabajos, indicó, fueron realizados por personal de la Dirección de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de Culiacán, que atendió 44 rejillas pluviales y 229 bocatormentas, que son los puntos de captación de agua de lluvia ubicados en las calles, ubicados en el primero, segundo y tercer cuadro de la ciudad.

Alrededor de una tonelada y media de basura y residuos fueron retirados de rejillas pluviales y bocatormentas de Culiacán, luego de las lluvias registradas durante la tarde-noche del domingo, informó el Ayuntamiento de Culiacán.

Para las labores, explicó, utilizaron una unidad operativa con la que se recolectaron aproximadamente mil 500 kilogramos de residuos, con el objetivo de mantener despejados los puntos de captación y salida de agua durante la temporada de lluvias.

Fernando Burgos Espinoza, director de Aseo y Limpia, informó que el personal de jornada acumulada fue activado después de las precipitaciones para realizar las labores de limpieza y desazolve.

“Derivado de las lluvias que se presentaron la tarde-noche de ayer, se activó el personal de jornada acumulada para limpiar 44 rejillas y 229 bocatormentas”, señaló.

El Ayuntamiento indicó que estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento que se realizan durante la temporada de lluvias para evitar obstrucciones en la infraestructura pluvial y reducir posibles afectaciones por acumulación de agua.