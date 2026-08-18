Retiran 4.2 toneladas de residuos tras lluvias de este lunes en Culiacán

La Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Culiacán retiró 4.2 toneladas de residuos y arbolado afectado, además de limpiar 370 rejillas, tras las copiosas lluvias registradas este lunes en la ciudad, priorizando el sector sur-poniente.

El despliegue municipal, realizado el lunes, representó un incremento del 122 por ciento en la atención de rejillas respecto a la última precipitación, cuando se intervinieron 167 puntos. Estas labores buscan reducir riesgos y mantener el flujo del agua.

Las acciones forman parte de un operativo permanente implementado por el Ayuntamiento de Culiacán para mitigar los efectos de las lluvias, que suelen arrastrar basura y azolve, provocando acumulaciones en el sistema de drenaje pluvial de la ciudad.

El Ayuntamiento de Culiacán informó que la Dirección de Parques y Jardines atendió 17 árboles caídos y 10 ramas desprendidas, además de un vehículo afectado, con el fin de despejar vialidades y evitar peligros.

El sector sur-poniente concentró la mayor acumulación de residuos, con cerca de 3 toneladas retiradas. Esto equivale al 71 por ciento del total recolectado en las rejillas intervenidas por el personal municipal.

Asimismo, 11 de los árboles caídos se localizaron en el sector sur-poniente. Esta cifra representa el 65 por ciento de los casos atendidos por el personal de Parques y Jardines.

Las labores de limpieza y retiro de arbolado permiten mantener despejadas las rejillas, favoreciendo el flujo del agua. También se retiran ramas que pueden representar un riesgo para peatones y automovilistas.

El Ayuntamiento de Culiacán continúa con las labores de atención en los puntos afectados. Se priorizan las zonas con mayor acumulación de residuos y daños en el arbolado.