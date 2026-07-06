Culiacán
|
Operativo

Retiran 6 toneladas de basura de la Glorieta ‘La Canasta’, en Culiacán, tras festejos de aficionados

Un total de 57 trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán participaron en las labores de limpieza, que se extendieron desde la tarde del domingo hasta la mañana de este lunes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/07/2026 11:19
06/07/2026 11:19

Tras la concentración de aficionados que se reunió el domingo en la Glorieta Cuauhtémoc, conocida como “La Canasta”, para seguir el partido entre México e Inglaterra, personal del Ayuntamiento de Culiacán retiró 6 toneladas de basura generadas durante el evento.

El director general de Servicios Públicos, Octavio Sánchez, informó que las labores de limpieza comenzaron desde las 12:00 horas del domingo y se prolongaron hasta las 02:00 horas del lunes, periodo en el que se recolectaron 2 toneladas de residuos.

$!Retiran 6 toneladas de basura de la Glorieta ‘La Canasta’, en Culiacán, tras festejos de aficionados

Durante las primeras horas de este lunes, las cuadrillas retiraron otras cuatro toneladas de basura, con lo que la cifra total ascendió a 6 toneladas.

“Amaneciendo el día de hoy, compañeros de Aseo y Limpia, Parques y Jardines, siendo un total de 57 compañeros en total con maquinaria, retroexcavadora, minicargador y volteo, recolectaron 4 toneladas más, siendo un total de 6 toneladas”, expresó.

Indicó que en el operativo participaron 57 trabajadores de las áreas de Parques y Jardines, así como de Aseo y Limpia, quienes realizaron labores de barrido manual, recolección de residuos y limpieza general de la glorieta.

$!Retiran 6 toneladas de basura de la Glorieta ‘La Canasta’, en Culiacán, tras festejos de aficionados

Explicó que para agilizar los trabajos también se utilizó maquinaria pesada y se colocaron 35 botes de basura en la zona.

El Ayuntamiento hizo un llamado a la población a colaborar en el cuidado de los espacios públicos, depositando los residuos en los sitios destinados para ello.

#Basura
#Gobierno de Culiacán
#Limpieza
#Festejos
#Desechos
#Mundial 2026
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube