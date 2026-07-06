$!Retiran 6 toneladas de basura de la Glorieta ‘La Canasta’, en Culiacán, tras festejos de aficionados

Tras la concentración de aficionados que se reunió el domingo en la Glorieta Cuauhtémoc, conocida como “La Canasta”, para seguir el partido entre México e Inglaterra, personal del Ayuntamiento de Culiacán retiró 6 toneladas de basura generadas durante el evento. El director general de Servicios Públicos, Octavio Sánchez, informó que las labores de limpieza comenzaron desde las 12:00 horas del domingo y se prolongaron hasta las 02:00 horas del lunes, periodo en el que se recolectaron 2 toneladas de residuos.

Durante las primeras horas de este lunes, las cuadrillas retiraron otras cuatro toneladas de basura, con lo que la cifra total ascendió a 6 toneladas. “Amaneciendo el día de hoy, compañeros de Aseo y Limpia, Parques y Jardines, siendo un total de 57 compañeros en total con maquinaria, retroexcavadora, minicargador y volteo, recolectaron 4 toneladas más, siendo un total de 6 toneladas”, expresó. Indicó que en el operativo participaron 57 trabajadores de las áreas de Parques y Jardines, así como de Aseo y Limpia, quienes realizaron labores de barrido manual, recolección de residuos y limpieza general de la glorieta.