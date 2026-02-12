$!Retiran en Sinaloa descuento a docentes sin previo aviso en rutas hacia comunidades rurales

El gremio advirtió que la eliminación del descuento puede traducirse en un aumento significativo en los gastos mensuales de transporte, especialmente para quienes deben realizar trayectos largos y con transbordos para llegar a sus centros de trabajo.

“Las maestras y los maestros que diariamente se trasladan desde la capital del estado y desde la ciudad de Mazatlán hacia las comunidades rurales de los municipios de Culiacán, Elota y Mazatlán, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la reciente negativa de la empresa Autotransportes Unidos de Sinaloa de respetar el descuento que históricamente se otorgaba al personal docente”, puede leerse en un desplegado.

A través de un posicionamiento público, el gremio manifestó su inconformidad ante la decisión atribuida a una empresa de autobuses que dejó de respetar el beneficio que por años formó parte de las condiciones de traslado del personal docente que labora en zonas rurales.

Docentes que diariamente se trasladan desde Culiacán y Mazatlán hacia comunidades rurales de los municipios de Culiacán, Elota y Mazatlán denunciaron la cancelación del descuento que históricamente se les otorgaba en el servicio de transporte, medida que, aseguran, fue aplicada sin previo aviso y representa un impacto directo en su economía.

“Esta medida impacta de manera directa y severa en la economía del profesorado, pues al perder dicho beneficio, el gasto en transporte puede representar un incremento de hasta 4 mil pesos mensuales, cifra que resulta insostenible si se considera el bajo salario que perciben muchos docentes, particularmente quienes laboran en contextos rurales”, señalaron.

En el documento, las y los docentes subrayaron que el descuento no constituía un privilegio, sino una medida de apoyo ante las condiciones en las que desarrollan su labor, particularmente en regiones donde enfrentan contextos complejos.

“Es importante señalar que este descuento no constituye un privilegio, sino una medida de apoyo mínima para quienes, pese a las condiciones de inseguridad que se vive cotidianamente en el estado, no han dejado de cumplir con su responsabilidad educativa, acudiendo puntualmente a las aulas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en comunidades rurales”, se expone.

Asimismo, informaron que ya sostuvieron un acercamiento directo con la empresa transportista, la cual argumentó la existencia de “nuevas normas” para justificar la cancelación del beneficio en trayectos hacia comunidades rurales, limitándolo únicamente a recorridos de ciudad a ciudad.

“Como gremio, ya se realizó un acercamiento directo con la empresa de transporte, misma que argumentó que, bajo ‘nuevas normas’, el descuento ya no puede aplicarse en trayectos hacia comunidades rurales, y que únicamente será válido en recorridos de ciudad a ciudad. Esta decisión unilateral desconoce la realidad de quienes diariamente viajan a comunidades rurales, muchas veces con trayectos fragmentados, transbordos y costos acumulados”, se refirió.

El posicionamiento señala que la afectación alcanza a docentes de distintos niveles educativos, desde preescolar hasta telebachillerato, que prestan servicio en regiones históricamente marginadas.

“Esta problemática afecta de manera transversal a docentes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato y telebachillerato, quienes sostienen con su trabajo cotidiano el acceso a la educación en regiones históricamente marginadas”, se establece.

Ante este escenario, el gremio hizo un llamado directo al Gobernador Rubén Rocha Moya para que intervenga ante la empresa transportista y gestione el restablecimiento del descuento, además de solicitar el respaldo de autoridades educativas y dirigencias sindicales con la intención de llegar a acuerdos para poner en marcha un subsidio.

Señalaron que garantizar condiciones de movilidad para el personal educativo impacta directamente en el derecho a la educación de las comunidades rurales y expresaron su confianza en que se encuentre una solución que no implique un sacrificio económico desproporcionado para el profesorado.