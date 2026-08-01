$!Retiran más de 1.4 toneladas de basura de rejillas tras lluvias en Culiacán

Más de 1.4 toneladas de basura y residuos fueron retiradas de rejillas pluviales en distintos puntos de Culiacán como parte de las acciones implementadas por el Ayuntamiento tras las lluvias registradas la noche del viernes y madrugada de este sábado. De acuerdo con la Dirección de Parques y Jardines, durante la jornada se dio limpieza a 178 rejillas, de las que se extrajeron 336 bolsas de residuos, equivalentes a mil 404 kilogramos de material que obstruía el flujo del agua y favorecía los encharcamientos.







Además, las cuadrillas, informó que atendieron 10 árboles afectados por las lluvias y los fuertes vientos, así como el retiro de 11 ramas de gran tamaño que representaban un riesgo para peatones y automovilistas. También, dijo, atendieron un reporte de un árbol que ocasionó afectaciones a infraestructura eléctrica. Como parte de estas labores, señaló, realizaron dos viajes dobles de camiones de volteo para retirar alrededor de cinco toneladas de ramas y residuos vegetales generados por las precipitaciones.





