Culiacán
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Clima

Retiran más de 1.4 toneladas de basura de rejillas tras lluvias en Culiacán

El Ayuntamiento informó que también atendió árboles y ramas caídas en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos y restablecer la movilidad
Noroeste/Redacción
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01/08/2026 14:33
01/08/2026 14:33

Más de 1.4 toneladas de basura y residuos fueron retiradas de rejillas pluviales en distintos puntos de Culiacán como parte de las acciones implementadas por el Ayuntamiento tras las lluvias registradas la noche del viernes y madrugada de este sábado.

De acuerdo con la Dirección de Parques y Jardines, durante la jornada se dio limpieza a 178 rejillas, de las que se extrajeron 336 bolsas de residuos, equivalentes a mil 404 kilogramos de material que obstruía el flujo del agua y favorecía los encharcamientos.

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Además, las cuadrillas, informó que atendieron 10 árboles afectados por las lluvias y los fuertes vientos, así como el retiro de 11 ramas de gran tamaño que representaban un riesgo para peatones y automovilistas. También, dijo, atendieron un reporte de un árbol que ocasionó afectaciones a infraestructura eléctrica.

Como parte de estas labores, señaló, realizaron dos viajes dobles de camiones de volteo para retirar alrededor de cinco toneladas de ramas y residuos vegetales generados por las precipitaciones.

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El Gobierno Municipal informó que mantiene la atención permanente a los reportes ciudadanos derivados de las lluvias, con prioridad en la seguridad de la población y el restablecimiento de la movilidad en vialidades y espacios públicos.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar árboles caídos, ramas en riesgo o rejillas obstruidas a través de los canales oficiales para brindar atención oportuna y prevenir incidentes durante la temporada de lluvias.

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