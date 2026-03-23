Retiran nombre de Rubén Rocha Moya de la Facultad de Medicina de la UAS en Guasave

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que su nombre ya fue retirado del edificio que alberga la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Guasave, luego de haber solicitado formalmente dicha acción días atrás.

La decisión, que había sido planteada mediante un oficio dirigido al Rector Jesús Madueña Molina, fue atendida por las autoridades universitarias en apego a la autonomía de la casa de estudios y en un marco de respeto institucional.

El Mandatario estatal explicó que su petición respondió a un criterio de congruencia personal y política, así como a su intención de evitar interpretaciones que pudieran interferir con la vida interna de la Universidad.

Aunque en su momento agradeció la distinción de que el nuevo inmueble llevara su nombre, consideró pertinente que este fuera retirado.

Rocha Moya destacó que mantiene un vínculo histórico con la UAS, institución de la que fue Rector en 1993, y reiteró su aprecio por la comunidad universitaria.

Subrayó que su decisión no representa un distanciamiento, sino una muestra de respeto hacia la institución y su dinámica interna.

El edificio en cuestión forma parte de la nueva Facultad de Medicina en Guasave, obra impulsada con recursos públicos estatales y que busca fortalecer la formación de profesionales de la salud en la región.

El Gobernador reconoció la disposición de las autoridades universitarias para atender su solicitud de manera oportuna y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior en Sinaloa.