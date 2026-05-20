Reto viral dejó mensajes de presuntas balaceras en 18 escuelas de Sinaloa: SEPyC

Un total de 18 escuelas de Sinaloa registraron mensajes con amenazas de presuntas balaceras como parte de un reto viral difundido a nivel internacional, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Detalló que de los 18 planteles, 11 corresponden a educación básica y los siete restantes al nivel medio superior.

“Llegamos a 18 planteles educativos entre básica y media superior, de básica 11 y el resto de media superior en donde hubo estas pintas de este reto viral”, apuntó.

Señaló que la mayoría de los casos se concentraron en Culiacán, aunque también se detectaron incidentes en Mazatlán, Guasave y Navolato.

Entre los planteles de bachillerato donde aparecieron estos mensajes mencionó la Preparatoria Salvador Allende y la Preparatoria Emiliano Zapata.

“Las afectaciones son, por fortuna, ninguna. Tomamos acción inmediatamente”, declaró.

Félix Niebla explicó que, tras emitirse una alerta nacional, la dependencia implementó operativos en las escuelas, convocó a madres y padres de familia y localizó a los estudiantes que realizaron las pintas.

Subrayó que el propósito no fue castigarlos, sino brindarles atención psicológica y socioemocional para identificar qué factores influyeron en su conducta.

“Inmediatamente estuvimos con operaciones en cada plantel, con reuniones con padres y madres de familia, identificando a los jóvenes que habían hecho estas pintas, no para castigar, sino para lograr nosotros una intervención psicomocional, psicológica para ver qué está pasando con el con el comportamiento de estos jóvenes”.

La Secretaria aclaró que este fenómeno no se originó en Sinaloa ni en México, sino que se presentó en diversos países como parte de un reto viral difundido en redes sociales.

Añadió que, con autorización de los padres de familia, se realizaron revisiones de mochilas para descartar riesgos, y aseguró que actualmente no se han detectado nuevos casos.