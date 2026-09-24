Retoma Sinaloa trasplantes renales gratuitos; hay más de 20 pacientes en espera

Después de más de cinco años sin realizar trasplantes de órganos en Sinaloa, el IMSS-Bienestar retomó el programa y desde noviembre del año pasado se han realizado 13 trasplantes renales, informó Julio Quintero Ledezma, titular del IMSS-Bienestar en Sinaloa.

Durante el marco del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 26 de septiembre, el funcionario señaló que una de las principales diferencias del programa actual es que los trasplantes de riñón se realizan de manera gratuita.

“Afortunadamente se inició con los trasplantes en noviembre del año pasado y de noviembre a enero realizamos 13 trasplantes renales, algunos cadavéricos y otros de donador vivo”, indicó.

Quintero Ledezma señaló que actualmente hay más de 20 pacientes en lista de espera para recibir un trasplante renal y explicó que, aunque se han registrado donaciones multiorgánicas, en algunos casos no ha sido posible utilizar los órganos debido a la falta de compatibilidad.

“El último donador que hubo por el tipo de sangre no teníamos compatibilidad y se tuvieron que trasladar todos los órganos a otros estados”, explicó.

En el caso de las córneas, señaló que Sinaloa todavía no ha podido iniciar con los trasplantes debido a que el hospital no cuenta actualmente con un especialista en córnea, por lo que se encuentran en búsqueda de un médico que permita conservar y utilizar estos tejidos en el estado.

En contraste, Quintero Ledezma destacó que el programa de tejidos musculoesqueléticos ya ha permitido realizar más de 200 trasplantes, principalmente para atender a pacientes con quemaduras y para la sustitución de algunos tejidos musculares.

El titular de IMSS-Bienestar adelantó además que la institución se prepara para ampliar la capacidad de atención hacia procedimientos de mayor complejidad.

“Viene próximamente para hacer trasplante cardíaco”, dijo al referirse a la próxima visita del director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

Añadió que el Hospital Pediátrico de Sinaloa ya cuenta con una máquina de circulación extracorpórea para realizar cirugías de corazón y que recientemente recibió un equipo denominado ECMO, utilizado para mantener la oxigenación y circulación de la sangre durante procedimientos médicos complejos.

“Con esto vamos a poder hacer nosotros cirugías de corazón, que nos estamos preparando para eso, pero sobre todo ese equipo sirve para cirugías y trasplante de pulmón”, señaló.

Quintero Ledezma hizo un llamado a las familias a considerar la donación de órganos como una posibilidad para salvar otras vidas después del fallecimiento de un ser querido.

“Donar salva vidas”, expresó, al reconocer a las familias que, en medio del duelo, han decidido autorizar la donación de órganos y tejidos.