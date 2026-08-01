Retornan familias desplazadas por violencia a comunidades de Badiraguato donde hubo ‘conflicto’; se busca apoyarlas: Alcalde

Badiraguato, en este momento, se encuentra tranquilo por lo que ‘algunos’ desplazados por la violencia decidieron regresar a sus casas y ‘otros’ decidieron retomar su vida en otro lugar, señaló el Presidente Municipal, José Paz López Elenes.

Explicó que las personas desplazadas provenían principalmente de comunidades serranas ubicadas en las sindicaturas de San Luis Gonzaga y Huixiopa, en la región del Triángulo Dorado, donde se registraron hechos violentos.

Entre las comunidades de donde salieron familias mencionó San José del Barranco, La Tuna, Arroyo Seco, Santa Gertrudis, ubicadas en la sindicatura de San Luis Gonzaga y El Chorro, en Huixiopa y otras localidades de esa región limítrofe con Durango y Chihuahua.

“Ahora, el municipio está tranquilo y eso ha generado que muchos de los que fueron desplazados, que salieron de Badiraguato... ya han regresado a sus casas.. bueno, algunos, porque otros ya decidieron tomar su vida en otro lugar”, indicó.

“Los pueblos de esas dos sindicaturas fueron los que, de alguna manera, tuvieron dificultades en su momento y salieron del municipio y son los mismos pueblos que están regresando”, afirmó.

Indicó que una parte de las personas se desplazaron a la alcaldía central, otros a Culiacán, a Guamúchil, mismos sitios donde permanecerían realizando una nueva vida.

“Algunos se quedaron en Guamúchil, otros en Culiacán, y otros en la propia alcaldía central, pero muchos han regresado a la región donde hubo algún conflicto”, apuntó.

“Estoy muy contento de que las familias estén ahora en sus casas cuidando su patrimonio, lo que tienen ahí... ya no tenemos grave problema de desplazados porque alguien regresó pero alguien decidió, de alguna manera, ya estar en otro lugar”.

El Alcalde señaló que el Ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, realiza un censo para conocer cuántas familias han retornado y brindarles apoyos.

Indicó que hace aproximadamente una semana personal del DIF Municipal y de la Dirección de Bienestar acudió a las comunidades para registrar a los habitantes que regresaron.

“La idea no solo es tener un registro, la idea es generarles beneficios a esta familia para que puedan tener de alguna manera el fortalecimiento a su vivienda o a la economía que ellos están teniendo”, comentó.

López Elenes agregó que las condiciones para el retorno han mejorado debido al resguardo permanente que mantiene el Ejército en la región, además de los trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio eléctrico y la infraestructura dañada.

“Estamos trabajando de alguna manera el municipio, el Estado y la Federación juntos, con la ilusión de poder tener la estabilidad, la normalidad que todo ciudadano debe de tener y que de alguna manera se había perdido”, afirmó.