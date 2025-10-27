Retorno de desplazados en Sinaloa no ha cumplido con los protocolos legales, advierte CEDH

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, advirtió que los retornos de personas desplazadas a sus comunidades en Sinaloa, promovidos por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, no han cumplido con los procedimientos establecidos en la ley para garantizar su seguridad.

Loza Ochoa señaló que el artículo 25 de la Ley para la Prevención y el Tratamiento del Desplazamiento Interno en Sinaloa establece un proceso obligatorio previo a cualquier retorno, que incluye la elaboración de un estudio técnico por parte de la Secretaría General de Gobierno para determinar si las condiciones que originaron el desplazamiento ya desaparecieron.

El ombudsman estatal precisó que, tras ese estudio, el caso debe presentarse ante la mesa intersecretarial encargada del seguimiento a los desplazamientos internos, y posteriormente, someterse a consulta con las propias personas afectadas.

El pasado 17 de octubre, la entonces titular de Sebides, María Inés Pérez Corral, informó que 278 familias desplazadas del municipio de Concordia habían regresado a sus comunidades con apoyo del Gobierno del Estado.

“Si no hay ese proceso, que no lo ha habido, ha habido una invitación por considerar, pero desde Sebides de que ya no hay las condiciones que hicieron posible el desplazamiento y ha habido malas, desde mi punto de vista, ha habido malas experiencias al respecto”, advirtió.

“Nosotros habíamos estado manifestando no estar de acuerdo con el regreso de los desplazados, sobre todo si no se atendía el artículo 25 de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de los Desplazamientos Internos”.

Loza Ochoa recordó que en el año 2012, durante el Gobierno de Mario López Valdez, se promovieron retornos sin cumplir con los protocolos y se registraron asesinatos de personas que habían decidido volver a sus comunidades.

“Se les invitó a regresar por parte de Malova. Nosotros registramos en aquella ocasión al menos ocho muertes de gente que regresó entre ellas una familia que estaba en Guamúchil, padre, madre y una bebé y regresaron y los matan”.

Mencionó que existen otros antecedentes, como en los municipios de Mocorito y Badiraguato, donde personas desplazadas desaparecieron tras haber sido invitadas a regresar.

El presidente del organismo hizo un llamado al nuevo Secretario de la Sebides, Omar López Campos, a vigilar que cualquier proceso de retorno se apegue estrictamente a la ley y se base en evaluaciones objetivas de seguridad.

“Hoy yo lo que insistiría ante Omar, que es el nuevo secretario, es que sean muy, pero muy observadores de lo que establece el artículo 25 de esa ley que he señalado de desplazamientos internos”, subrayó.