$!Retrasan registro de Denise Díaz Quiñónez por falta de documentación

“Cuando tú llegas a que te expidan un documento en las instalaciones, te dicen “no hay firmas”. ¿Quién firma? El director de personal, Ramón Medina, Ramón Medina es el jefe de los porros, y que mueve todo el personal aquí de confianza. Si ellos no quieren firmar la carta de antigüedad, no la van a firmar, y eso no es un requisito legal para que a mí no me permitan mi postulación.

“Si por alguna razón yo no traigo la carta de antigüedad ¿qué? No pasa nada, ahí en el sistema ellos saben perfectamente la antigüedad que tengo. Es que esta Comisión está simulando, todo mundo lo sabe que ellos están simulando porque ellos lo saben perfectamente, me están pidiendo requisitos que no venían en la convocatoria.

“Si no lo pusieron público, ¿cómo tiene que ir uno a buscarlos en privado? ¿qué querían? ¿que fuera a buscarlos a su casa?”, dijo Denise Díaz.

La universitaria adelantó que, de no lograr concretarse su registro como aspirante a la Rectoría, recurrirá a la vía judicial para obtenerlo, ya que, insistió, no pueden negarle ese derecho por un requisito que no estaba contemplado.

Para este proceso electoral, la UAS habilitó únicamente este 25 de marzo en un horario de 9:00 a 16:00 horas para que las personas que aspiren a la Rectoría entreguen su documentación a la Comisión de Elecciones y Consultas.