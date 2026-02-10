Retrasos de Hacienda ponen en riesgo finanzas de la UAS; recursos se liberaron tras gestión estatal

La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrentó retrasos en la ministración de recursos federales correspondientes a los meses de enero y febrero, situación que puso en riesgo el cumplimiento de compromisos financieros y el pago oportuno a trabajadores, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Señaló que la Secretaría de Hacienda había comprometido la entrega de recursos para el jueves 5; sin embargo, la noche previa se les notificó que el depósito no se realizaría, lo que obligó a la institución a realizar gestiones de manera urgente.

“Se retrasó por parte de Hacienda. Ellos se habían comprometido a entregarnos los recursos el jueves 5; nosotros aguantamos, pero el día 4 en la noche nos llamaron y nos dijeron que siempre no”, expresó.

Ante la situación se estableció comunicación con la Secretaría de Educación y con el Gobernador Rubén Rocha Moya, cuyas gestiones permitieron destrabar los recursos.

Madueña Molina calificó el hecho como inédito y criticó la falta de sensibilidad de Hacienda ante las afectaciones que estos retrasos generan en los trabajadores universitarios.

“Es un tema que nunca había sucedido. Hacienda cierra ventanillas y no tiene la sensibilidad de saber si los trabajadores cobraron o no su quincena”, dijo.

El Rector informó que el lunes se liberaron 552 millones de pesos correspondientes al mes de enero y que para este miércoles se espera la llegada de alrededor de 800 millones de pesos del mes de febrero, lo que permitirá regularizar pagos prioritarios.

“Esto nos va a permitir saldar cuentas con el Seguro Social, el SAT, asegurar el pago de las quincenas de febrero y comenzar a pagar el préstamo al Gobierno del Estado”, detalló.

Precisó que durante febrero la UAS deberá cubrir 145 millones de pesos al Gobierno estatal, 240 millones al Instituto Mexicano del Seguro Social, 140 millones al Servicio de Administración Tributaria y enfrenta un adeudo de 240 millones de pesos con el Infonavit, además de 130 millones de pesos correspondientes a una prima vacacional pagada de manera incompleta el verano pasado.

Sobre el panorama financiero a mediano plazo, Madueña Molina reconoció que la estabilidad dependerá de que no se repitan los cierres de ventanillas por parte de Hacienda, como ocurrió el año pasado.

“Si me preguntan si no habrá problemas más adelante, no lo sé; eso depende de que Hacienda no vuelva a cerrar ventanillas”, advirtió.

Reiteró que la reingeniería financiera emprendida por la universidad es la única vía para garantizar su viabilidad y preservar derechos laborales como la jubilación.

“La única salida para que la Universidad pueda seguir caminando es la reingeniería, y no solamente son descuentos; son muchos rubros los que tenemos que implementar”, sostuvo.