$!Reúne a familias y visitantes la tercera edición del Festival del Raspado en Imala

CULIACÁN._ Con actividades deportivas y recreativas, la tercera edición del Festival del Raspado en el Pueblo Señorial de Imala logró reunir a familias y a visitantes. La jornada, organizada por la Dirección de Turismo del Gobierno de Culiacán en coordinación con distintas dependencias municipales, instituciones y patrocinadores, se celebró este domingo y estuvo enmarcada por los sabores, la música y la convivencia familiar. Las actividades comenzaron desde las 5:30 de la mañana con una rodada ciclista que partió desde Maralago, donde decenas de participantes disfrutaron del amanecer sobre sus bicicletas antes de arribar a Imala. De manera simultánea se desarrolló el Rally Deportivo, principalmente dirigido a niñas, niños y adolescentes, aunque abierto a personas de todas las edades.









La actividad generó un ambiente de convivencia y entusiasmo al que se fueron incorporando los participantes de la rodada. Uno de los principales atractivos fue la apertura del Pabellón del Raspado y el Pabellón Gastronómico, donde habitantes y visitantes pudieron degustar una amplia variedad de sabores, desde opciones de chicle hasta dulce de leche, además de platillos preparados por comerciantes de la localidad. La celebración también recibió a decenas de motociclistas y propietarios de carros clásicos y modificados, quienes partieron desde el Malecón Nuevo para sumarse al festival y ampliar la oferta de actividades para públicos de diferentes edades. En la inauguración oficial, la Directora de Turismo, Adalay Montoya, destacó que el crecimiento del festival es resultado de varias semanas de coordinación y trabajo conjunto entre dependencias, participantes y patrocinadores.









“Es un trabajo en equipo que estuvimos haciendo durante varias semanas, y pues aquí está el resultado”, expresó. Asimismo, explicó que como parte de las actividades se decidió rifar una bicicleta entre quienes participaron en la rodada ciclista, iniciativa a la que se sumó Nissan Grupo del Rincón. Dentro de la jornada se realizó la entrega de reconocimientos a cinco habitantes destacados de Imala por su trabajo, trayectoria y aportación a la comunidad: Heriberto González “Don León”; María Trinidad Moreno, del restaurante María de Los Ángeles; Alfredo Verdugo Beltrán, del restaurante El Imalazo; el pequeño emprendedor Juan Carlos Magallanes Yáñez, dedicado a la venta de pan; y Lucinda Ochoa Ochoa, vendedora de raspados. La Secretaria de Desarrollo Económico, Janet Faviola Tostado Noriega, destacó que cada uno representa el esfuerzo y espíritu trabajador que caracteriza a la comunidad. “Estos cinco reconocimientos son un ejemplo claro de la gente trabajadora, desde Juan Carlos, que es un niño que todos los días sale a vender pan, hasta don Heriberto, que ya es de mucha tradición con los productos de Don León”, señaló.









Tostado Noriega subrayó que el Festival del Raspado va más allá de la oferta gastronómica y representa la identidad y unión de sus habitantes. “Esto tiene un simbolismo importante para la población de aquí, porque representa unión, representa fuerza, representa esa calidez de lo que ofrece el pueblo más allá de un raspado, más allá de un rico platillo, de disfrutar de un domingo familiar”, expresó. La programación continuó con actividades infantiles como “Coloreando Imala”, audiocuentos y teatro guiñol, mientras que la parte artística incluyó la presentación de la Banda Sinaloense Fracción 134. Posteriormente, el DJ Eliuth Guerrero puso a bailar a los asistentes al iniciar su presentación con música de Banda El Mexicano, generando en cuestión de minutos un ambiente festivo entre el público. También, un grupo norteño se encargó de amenizar la tarde con clásicos del género y, posteriormente, complacencias para el público joven, cerrando así una jornada que reunió a familias enteras en el Pueblo Señorial. Al festival también acudieron creadores de contenido locales como La Peli-Azul y El Tigrillo, además del talento musical de Los de la Calle Ancha.







