$!Reúne AISIN a inmobiliarias para construir juntos Sinaloa en el ‘Summit Inmobiliario AISIN Sinaloa 2026’

La Asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa (AISIN) presentó el Summit Inmobiliario AISIN Sinaloa 2026, el encuentro que reúne bajo un mismo techo a toda la cadena de la industria inmobiliaria del estado: desarrolladores, constructoras, arquitectos, diseñadores, instituciones financieras, notarías, proveedores, asesores inmobiliarios y compradores. El Summit se realizará el miércoles 4 de noviembre en el Club Deportivo Coppel de Culiacán, y se espera la participación de más de 600 personas del sector. Ramiro Salcedo, presidente de AISIN y GLI Grupo, destacó que el sector inmobiliario es uno de los motores más importantes de la economía sinaloense: aporta el 9.7 por ciento del Producto Interno Bruto del estado.

Ramiro Salcedo.

“Cada desarrollo que se levanta activa empleo, proveedores, financiamiento y patrimonio para miles de familias: cuando la industria inmobiliaria avanza, avanza todo Sinaloa. Es precisamente por este impacto que la Asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa (AISIN) convoca al Summit Inmobiliario AISIN Sinaloa 2026, el punto de encuentro donde toda la cadena de valor se reúne para decidir y construir el futuro del estado”, dijo. El summit inmobiliario marca la cuarta edición del encuentro anual que convoca AISIN y su evolución más ambiciosa. En 2025, el foro reunió a 500 asistentes en el Teatro MIA; este año da el salto a un formato summit que suma, a las conferencias magistrales, una zona de expositores y espacios de networking dirigido, diseñados para que los distintos actores de la industria se conozcan, generen alianzas y cierren negocios.

la invitación es el 4 de noviembre en el Club Deportivo Coppel de Culiacán.

Sinaloa se sigue construyendo, y queremos construirlo con todos. Este summit nace para concentrar en un solo lugar a quienes hacen posible cada proyecto: quien diseña, quien construye, quien financia, quien comercializa y quien confía en invertir aquí. AISIN, dijo, es una asociación que trabaja para conectar a la industria inmobiliaria y elevar la forma en que se hacen las cosas en el sector, con profesionalismo, ética y colaboración. Detrás del summit están más de 40 socios comprometidos con su realización, encabezados por su presidente, Ramiro Salcedo, y su consejo directivo, quienes han sumado esfuerzos para ofrecer a Sinaloa un encuentro a la altura. El evento contará con la asistencia de inmobiliarios y desarrolladores de Sinaloa y de varios estados del país, reuniendo voces nacionales e internacionales con contenido pensado para quienes desarrollan, comercializan e invierten en Sinaloa.