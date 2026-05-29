$!Reúne Bazar del Ayuntamiento a cerca de 100 emprendedoras en Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de brindar un escaparate al talento y esfuerzo de las mujeres sinaloenses, el patio del Palacio Municipal fue sede de la décimo cuarta edición del tradicional Bazar del Ayuntamiento, donde cerca de 100 emprendedoras locales proyectaron sus negocios hacia la comunidad.
Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas de este viernes 29 de mayo, el recinto se transformó en un centro de exposición comercial que ofreció una amplia gama de productos, entre los que destacaron artesanías, joyería, repostería, opciones gastronómicas y prendas de vestir, todos elaborados con dedicación por manos culichis.
Grecia Mirleth Aguilar González, directora de Fomento Económico para la Mujer, resaltó la consolidación de este evento, subrayando que este espacio está destinado a promover no solo productos, sino los sueños y el sustento de las familias que dependen de estos microemprendimientos.
“Es el tradicional bazar del Ayuntamiento del mes de mayo, en donde existieron alrededor de 100 emprendedoras. Este es nuestro bazar número 14, en donde tuvimos la presencia de nuestra alcaldesa, Ana Miriam Ramos, así como también de los regidores y distintas secretarias del Ayuntamiento”, expresó.
Durante la jornada, autoridades municipales realizaron un recorrido por los diversos stands para conocer de cerca los proyectos y refrendar el compromiso de la administración con el fortalecimiento del emprendimiento femenino.
Este bazar se mantiene como una pieza clave para incentivar la economía local, permitiendo que las mujeres encuentren en el Ayuntamiento un aliado para la difusión de sus marcas y la generación de ingresos directos a través del comercio justo.