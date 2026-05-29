$!Reúne Bazar del Ayuntamiento a cerca de 100 emprendedoras en Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de brindar un escaparate al talento y esfuerzo de las mujeres sinaloenses, el patio del Palacio Municipal fue sede de la décimo cuarta edición del tradicional Bazar del Ayuntamiento, donde cerca de 100 emprendedoras locales proyectaron sus negocios hacia la comunidad.

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas de este viernes 29 de mayo, el recinto se transformó en un centro de exposición comercial que ofreció una amplia gama de productos, entre los que destacaron artesanías, joyería, repostería, opciones gastronómicas y prendas de vestir, todos elaborados con dedicación por manos culichis.

Grecia Mirleth Aguilar González, directora de Fomento Económico para la Mujer, resaltó la consolidación de este evento, subrayando que este espacio está destinado a promover no solo productos, sino los sueños y el sustento de las familias que dependen de estos microemprendimientos.