El recorrido inició frente a la Catedral de Culiacán y avanzó por diferentes calles hasta llegar al recinto ferial, donde se contemplaron actividades de convivencia, música de banda y exhibiciones de caballos bailadores.

La actividad reunió a cabalgantes y familias en el marco de la edición 49 de la Expo Feria Ganadera, organizada por la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

Más de mil jinetes participaron este domingo en la tradicional Cabalgata de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2026, que recorrió distintas vialidades de Culiacán desde el primer cuadro de la ciudad hasta las instalaciones de la feria.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro, señaló que la cabalgata busca promover la feria, preservar las tradiciones y acercar a las familias a la actividad ganadera.

“Precisamente el objetivo de esta cabalgata es promover este gran evento que tenemos de inicio de la Feria Ganadera. Esto, desde luego, abrir espacios de convivencia familiar, donde nosotros estamos promoviendo sobre todo este sector, lo importante que es”, expresó.

En esta edición de la feria participan 42 ranchos ganaderos, con una exhibición anunciada de 552 ejemplares de 13 razas diferentes.

Además, del 20 al 29 de noviembre se desarrolla el programa de mejoramiento genético, mediante el cual los productores pueden acceder a apoyos gubernamentales de 25 mil pesos para adquirir sementales, de acuerdo con los requisitos establecidos.

La Expo Feria Ganadera permanecerá abierta hasta el próximo 29 de noviembre. La entrada general tiene un costo de 20 pesos y los juegos mecánicos cuentan con un subsidio del 50 por ciento.

Entre los atractivos también se encuentran las presentaciones artísticas en el Teatro del Pueblo, gastronomía regional y actividades culturales y recreativas.