Reúne la FIL Culiacán a más de 15 mil visitantes en su primer día

La cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán reunió a más de 15 mil asistentes durante su primer día, de los cuales mil 600 fueron jóvenes que acudieron al nuevo Pabellón Juvenil, informó Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura.

Señaló que la apertura, realizada el lunes 9 de noviembre, tuvo una respuesta favorable del público, particularmente entre los jóvenes que visitaron los distintos espacios habilitados para las actividades editoriales y culturales.

“Cerramos el día de ayer con un poco más de 15 mil asistentes, también el pabellón juvenil tuvo una un comportamiento en asistencia de un poco más de 1600 jóvenes y que estuvieron participando y siendo testigos de todas las actividades”, expresó.

Consideró que la primera jornada representó un buen arranque para esta edición y dijo esperar que la afluencia se mantenga durante el resto de la semana, pues la feria continuará con presentaciones editoriales, talleres, conferencias y encuentros con escritores hasta el 15 de noviembre.

Sobre la participación de estudiantes de comunidades y sindicaturas de Culiacán, explicó que ya se extendió una invitación para que acudan durante el fin de semana, mediante una agenda coordinada por el área de Educación Municipal.

En cuanto a la inversión destinada a la organización de la feria, el director del Instituto Municipal de Cultura indicó que todavía no cuentan con una cifra definitiva, debido a que este año se incorporaron empresas aliadas que realizaron aportaciones para el desarrollo del encuentro.

“Este año en particular tuvimos empresas aliadas, empresas que estuvieron haciendo su aportación, entonces yo creo que al cierre de esta cuarta edición vamos a saber el dato exacto de cuál fue la inversión total”, señaló.

Agregó que las aportaciones y la participación de empresas podrían incrementarse conforme avancen las actividades, por lo que será hasta la conclusión del evento cuando el Ayuntamiento pueda informar el monto total de los recursos destinados a esta edición.