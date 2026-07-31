Reúne Morena en CDMX a aspirantes para definir perfiles en Sinaloa

Nueve de los 13 aspirantes de Sinaloa que participan en el proceso interno de Morena para nombrar al coordinador de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, nombre que el partido utiliza previo a la designación de candidaturas a la Gubernatura, fueron reunidos este viernes en la Ciudad de México, a unas horas de que el partido defina qué perfiles avanzarán a la siguiente etapa de selección.

En la fotografía difundida desde la Ciudad de México se observa a los aspirantes Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Estrella Palacios Domínguez, Tomás de Jesús López Bajo, Omar López Campos, Rodolfo Valenzuela Sánchez y Kristiam Espinoza.

En la reunión también aparece el Senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Aunque Morena no ha informado oficialmente el motivo del encuentro, la reunión ocurre en el contexto de la selección de perfiles que continuarán en la contienda interna.

El pasado 27 de junio, Morena, junto con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, recibió en el World Trade Center de la Ciudad de México el registro público de ocho hombres y cinco mujeres interesados en encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, figura que posteriormente se convertirá en la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.

De acuerdo con las reglas del proceso, solo seis de los 13 aspirantes registrados, incluidos los perfiles de los partidos aliados, avanzarán a la siguiente fase, donde serán evaluados mediante una encuesta que definirá a la persona que encabezará la coordinación estatal.