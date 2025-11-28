$!Reúne taller de elaboración de piñatas a 60 comités vecinales en el Parque Revolución de Culiacán

Un taller de elaboración de piñatas, denominado “Piñatón 2025”, reunió a los representantes de 60 comités vecinales de distintas colonias de Culiacán en el Parque Revolución, como parte de actividades de la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección de Participación del Ayuntamiento de Culiacán. El director de Participación Ciudadana, Jezael Monárrez, destacó la amplia representación vecinal, pues acudieron de colonias como Villaverde, Antonio Rosales, 6 de Enero, Sinaloa, Emiliano Zapata, La Cascada, Toledo Corro, La Morena, Lázaro Cárdenas, El Mirador y Miguel de la Madrid, entre muchas otras.

Monárrez explicó que la finalidad del taller es impulsar la creatividad, fortalecer los lazos comunitarios y brindar herramientas a los comités para llevar alegría a sus colonias durante la temporada navideña. “Siempre es bueno llevar alegría a sus colonias, y una piñata es un buen pretexto. Como no teníamos tantas, decidimos crear un gran taller para que juntos las armemos. Economizamos, convivimos y aprendemos”, expresó. También agradeció el apoyo del equipo de la Dirección de Participación y a la coordinadora del taller, la maestra Vicky Rivas. Como parte de la dinámica, se realizó una rifa de bolsas de dulces aportadas por la propia dependencia, con el objetivo de fomentar un ambiente de entusiasmo y compañerismo.